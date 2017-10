Půlnoc, uno de los emblemas del underground checo

Cuando muere algo viejo y nace algo nuevo

La medianoche suele asociarse al misterio, al caos y la muerte. En Chequia la medianoche, es decir Půlnoc, se asocia además a uno de los grupos más emblemáticos de la música underground nacional.

La medianoche es la hora en la que un día termina y otro comienza. La medianoche es cuando muere algo viejo y cuando nace algo nuevo. Con esas palabras explicaba el surgimiento del nombre de la banda, su líder Mejla Hlavsa, fallecido en 2001.

El grupo inició su trayectoria en 1988 después de la disolución de The Plastic People of the Universe, grupo ilegal perseguido por el régimen comunista checoslovaco.

A fines de los años ochenta, cuando el régimen comunista agonizaba, Půlnoc pudo enlazar con el legado de dicha banda y seguir desarrollando sus actividades libremente tras la caída del régimen.

‘El Libro de la Noche’ (Kniha noci). Toca Medianoche.

Por el libro de la noche pasas

Entrando en sus páginas

Esperas que también tu historia

En el libro esté escrita

Con la Nico checa

Bandoleros disfrazados del ritmo. Ese era el nombre original bajo el que debió surgir la banda que al final optó por el nombre Medianoche, Půlnoc.

En la época de la perestroika de Gorbachov los censores no estaban en contra del surgimiento de la banda, pero pedían que “Nico, Laurie Anderson o Patti Smith daban a la música cierta originalidad que raramente siento en una voz masculina”cambiara de nombre.

El bajista Mejla Hlavsa lo rechazó y creó Půlnoc, en la que actuaron algunos compañeros de la formación anterior y a la que se sumó la cantante Michaela Němcová.

“En todas partes hay un montón de rockeros que gritan mucho. Pero la voz femenina es peculiar y capaz de empujar el rock a otras dimensiones que me gustan”, decía a modo de explicación Hlavsa el motivo por qué la banda fichó a una cantante.

“Nico, Laurie Anderson o Patti Smith daban a la música cierta originalidad que raramente siento en una voz masculina”, indicó Hlavsa.

Si también los periodistas no tardaron en darle a Němcová el apodo de la Nico Checa.

Tocando en Estados Unidos

Como hemos dicho la banda surgió bajo el régimen comunista pero en una época de cierta liberalización, así que incluso pudo tocar en Estados Unidos, lo que ha logrado un número muy reducido de bandas checas.

Tras la Revolución de Terciopelo, Půlnoc debutó en 1990 con un disco epónimo. Un año más tarde lanzó el álbum ‘City of Hysteria’.

La banda se descompuso tres años más tarde. Milan Hlavsa después incluyó algunas de sus piezas en el repertorio de su nueva banda Fiction. En 1996, Půlnoc editó un disco de concierto ‘Live en Nueva York’

El bajista falleció en 2001 a los 49 años de edad. Půlnoc se reunió después en 2011 con motivo del décimo aniversario de su muerte editando otro álbum de concierto titulado ‘El Libro de la Noche’ (Kniha noci) y de vez en cuando toca hasta la actualidad.