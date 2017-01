22-01-2017 | Roman Casado

El disco de la cantante Lenny titulado ‘Hearts’ se convirtió en el mejor álbum checo del 2016. Por lo menos así lo opina la revista musical Report que acaba de publicar la lista de los mejores trabajos musicales surgidos el año pasado en este país. En nuestro espacio musical podrán escuchar canciones de los diez mejores discos checos del año pasado.

Comenzamos desde abajo. El décimo lugar lo ocupó la banda Midi Lidi con su álbum ‘Give Masterpiece A Chance’. Una paráfrasis paródica del famoso lema de John Lennon que pide que le demos una oportunidad a la paz. La banda checa pide una oportunidad a la “obra maestra”.

Su canción titulada ‘Aspiradora’ (Lux) exhorta a los escuchas a hacer orden en sus vidas.

En el noveno lugar de la lista de los mejores discos checos se situó el cantautor Xindl X, con su álbum titulado ‘Cuadratura del Círculo Salvavidas’ (Kvadratura záchranného kruhu).

Xindl X es una de las estrellas fijas de las listas de popularidad checas. Entre sus últimos éxitos sobresale la canción ‘Cenicienta’ (Popelka).

En octavo lugar se halla la banda Jananas con su álbum que podríamos traducir como ‘No Tengo la Culpa’ (To samo).

El tema habla de las excusas que uno suele utilizar al hallarse en un lío. El ordenador cogió un virus por sí solo. El porno es un spam. No lo perdí, me lo robaron. No lo rompí, ya estaba roto. Esas son algunas de las frases que aparecen en la canción, que nos suenan familiares.

En séptimo sitio de la lista de los mejores álbumes de 2016 se posicionó el grupo Jelen con su segundo disco titulado ‘Corazón de Lobo’ (Vlčí srdce).

La banda, cuyo nombre en español significa Ciervo, surgida en 2012 vuelve a puntuar con sus temas melódicos y rectilíneos, con toques de música popular, como el titulado ‘Corazón de Lobo’.

‘Solitario Notorio’ (Notorickej samotář). Así se llama el disco que ocupa el sexto lugar entre los mejores álbumes checos del año pasado, según la revista Report.

Su autor, la banda Smrtislav, cuyo nombre evoca la muerte, ofrecen a los fans melodías oscuras con letras mordaces. El tema más popular de este disco lleva por título ‘Nos Queremos Cada Vez Más’ (Milujem se čím dál víc).

En quinto lugar de la lista de los mejores discos checos del 2016 encontramos a un viejo conocido, la banda que lleva el nombre de Priessnitz, en honor al fundador de la medicina alternativa con curas naturales.

Surgida en 1989, la banda lanzó su noveno disco tras una pausa de diez años y dice que se trata de su último álbum, y que a partir de ahora ya solo va a dar conciertos.

Ya veremos, los artistas dicen muchas cosas. En todo caso, a continuación les ofrecemos su tema titulado ‘Tullidos’ (Mrzáci).

En cuarto lugar de la lista de mejores discos se posiciona Emma Smetana con su debut ‘What I’ve Done’.

El disco de la cantante, conocida hasta el año pasado más bien como locutora de televisión, no incluye un éxito bombástico. El trabajo destaca por su compatibilidad de 13 canciones frescas y juguetonas, según la revista Report. Entre ellas destaca el tema titulado ‘Velvet Dress’.

Por delante ya tenemos a los medallistas: la presea de bronce la logró la banda Prago Union.

El grupo liderado por el rapero Kato vuelve a demostrar que figura tanto entre los intérpretes más destacados del escenario hiphopero nacional, como de las listas de popularidad, en general. Les ofrecemos su tema ‘Advertencia’ (Varování).

La medalla de plata entre los autores de los mejores discos checos del año pasado lo consigue Thom Artway, lo que es el pseudónimo artístico de Tomáš Maček.

El intérprete que se basa en el pop rock y folk británico cautivó a los expertos con el disco ‘Hedgehog’, en cuya grabación participó entre otros la cantante Markéta Irglová, que junto al irlandés Glen Hansard en 2007 recibió el Oscar a la mejor canción por el tema ‘Falling Slowly’.

Pero nosotros les ofreceremos el tema titulado ‘Conformity’, que Thom Artway grabó con la cantante Maella.

Ha llegado el momento para presentarles el mejor disco checo del 2016, según la revista Report: como hemos dicho, el premio lo logra el debut de la cantante Lenny titulado ‘Hearts’.

La intérprete de 22 años se perfila hoy como una de las mayores promesas del escenario musical checo. Su pieza titulada ‘Lover’ podrá punto final a la presente edición del Domingo Musical de Radio Praga.