Ivan Král, ex compañero de grupo de Patti Smith

Un principio de gloria

No exageramos al decir que Ivan Král es el músico que dejó más profunda huella checa en el rock a nivel mundial. Král grabó numerosos discos con los precursores de punk, Patti Smith e Iggy Pop, siendo coautor de varios de sus éxitos.

‘Gloria’, una versión de la canción de los Them, abre el debut de la cantante considerada posteriormente como una de las artistas más influyentes de la música rock, Patti Smith.

Dicho álbum arrancó en 1975 de manera gloriosa también la trayectoria de Ivan Král. El músico, que emigró a Nueva York con sus padres en 1966 a los 18 años de edad, grabó con la “madrina del punk” los primeros cuatro discos tocando el bajo, la guitarra, el teclado y el violonchelo.

Král fue además coautor de varios éxitos de Patti Smith, como el tema ‘Dancing Barefoot’, incluido en el disco titulado ‘Wave’.

Dicha pieza figura entre las canciones más destacas de la historia del rock mundial. El tema ocupó el lugar 323 entre el ranking de las 500 canciones roqueras más impactantes de todos los tiempos, elaborado por la revista Rolling Stone.

I’m dancing barefoot

Heading for a spin Some strange music draws me in

Makes me come on like some heroine

En 1976, Patti Smith con su grupo, grabó su segundo disco de estudio titulado ‘Radio Ethiopia’ que contiene varias canciones del dúo de autores Patti Smith e Ivan Král, o sea Patricia Herrera e Iván el Rey. Entre ellas destacan los temas titulados ‘Pissing in a River’ y ‘Ask the Angles’.

La época con Iggy Pop

Tras la desintegración del Patti Smith Group en 1980, Ivan Král se incorporó a la banda de otro de los pioneros de punk, el desenfrenado cantante Iggy Pop, con el que grabó ese mismo año el disco ‘Soldier’.

Con Pop el checo se dedicó a tocar la guitarra y el teclado, dejando el bajo a Glan Matlock, ex bajista de Sex Pistols, que tuvo que abandonar ese grupo porque “se lavaba los pies muy a menudo y les gustaban los Beatles”, según dice la leyenda.

Matlock es autor o coautor de varias canciones de dicho álbum. La canción ‘I Need More’ la escribió con Iggy Pop.

Si bien Ivan Král no contribuyó como autor en el primer disco que grabó con Iggy Pop, en el segundo titulado ‘Party’ fue coautor de la mayoría de las canciones junto al cantante. Entre las piezas más conocidas figura la que se llama ‘Bang Bang’.

Bang bang I got mine

Bang bang sun don’t shine

Bang bang you all angels

Bang bang now you all ought to be in pictures

John Cale, John Waite y otros…

Para resumir de manera exhaustiva la carrera de este músico necesitaríamos un espacio mucho más largo. Así que nos saltaremos otros proyectos interesantes realizados por el checo, como la época en la que Král acompañó a John Cale y John Waite, entre otros, y centraremos la atención en el año 1995, cuando inició su carrera en solitario lanzando el disco ‘Nostalgia’.

Aunque ya no toca con Patti Smith, la estadounidense sigue formando una parte importante de la vida artística de Ivan Král.

El guitarrista está preparando un nuevo disco. La letra del sencillo titulado Apocalypse corrió a cargo precisamente de una de las cantantes más renombradas a nivel mundial.