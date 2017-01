15-01-2017 | Roman Casado

Este domingo, el 15 de enero, celebran su onomástico las mujeres que se llaman Alice (variante checa de Alicia). Ese nombre lo popularizó en los años 90 una banda musical de Pilsen, que se convirtió en uno de los clásicos del rock nacional y que sirvió de trampolín para uno de los cantantes más destacados de hoy, Dan Bárta. Aprovechamos esta fecha para escuchar algunas canciones del grupo que lanzó tres discos en la primera mitad de los 90.

La canción ‘Saludos a tu madre’ abría el debut de Alice titulado ‘Yeah!’ a principios de los años noventa grabado en la antigua Checoslovaquia.

Un año después de su surgimiento Alice realizó una gira por el país con otro grupo que optó por un nombre femenino checo, Lucie.

Ambas formaciones se posicionaron pronto entre los intérpretes más populares a nivel nacional.

No quiero verte llorar

No quiero verte reír

Quiero verte de rodillas

Mejor no te quiero en absoluto

‘Ni por asomo’ entre las baladas más populares

Alice tenía en el repertorio canciones movidas y mus enérgicas, pero destacaba también por algunas baladas.

Los temas desarrollados al compás lento contribuyeron en gran parte a la popularidad de esta banda, liderada por el carismático cantante de pelo largo, Dan Bárta.

Entre ellos sobresalen los temas ‘Ni Por Asomo’ (Ani náhodou) y ‘…eso te duele un poco’ (A to tě trochu bolí).

Vuelve a parecerme que

El infierno son los otros

Vuelve a parecerme que

Yo que estoy solo

Y eso te duele un poco

Ciego, joven, muerto llega a MTV

Alice lanzó su segundo disco en 1994 bajo el nombre de ‘Boca de Truenos’ (Ústa hromů). Un nombre con doble significado, ya que evoca la blasfemia de ‘¡mil rayos!’.

La banda vivió su auge a mediados de los años noventa. En 1995, lanzó su tercer disco bajo el simple nombre de Alice, que incluye su gran éxito titulado ‘Ciego, Joven, Muerto’ (Slepej, mladej, mrtvej) cuyo vídeo llegó a ser transmitido por la cadena de televisión MTV.

Espera, oye

Apenas te creció el bigote

Crees que en el clavo diste

Claro está

Que digo de tu hermana

Que es una perra mala

Tras lanzar su tercer disco, Alice jamás volvió a grabar un álbum. El grupo siguió tocando hasta 1997, cuando el cantante Dan Bárta decidió dedicarse a sus proyectos en solitario.

Después la banda se reunió solo de vez en cuando para dar un concierto para recordar las viejas canciones.