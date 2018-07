Wimbledon: Plíšková y Veselý eliminados en los octavos de final

El tenista checo Jiří Veselý pasó por segunda vez en su carrera a los octavos de final del Wimbledon. Sin embargo, el duelo contra Rafael Nadal no tuvo un final feliz y Veselý perdió en tres sets de 3-6, 3-6 y 4-6 en algo menos de dos horas.

Veselý logró arrebatar una vez el servicio de Nadal en el tercer parcial. No obstante, el tenista español no se dejó inquietar, rompió el siguiente servicio de su contrincante y cometió en todo el partido tan solo 12 errores no forzados.

Acabado el duelo, Veselý mencionó la importancia que tiene para él la participación en un torneo de tanto prestigio.

“Por supuesto es algo maravilloso poder jugar en un torneo así y con este público. O sea, eso no ocurre todos los días, por lo menos en mi caso. Sin embargo, no puedo estar contento con mi juego. Para los tenistas como Rafael Nadal un partido así es rutinario, mientras que para mí, por desgracia, es algo extraordinario”.

En lo que se refiere a la competición femenina, la única checa en los octavos, Karolína Plíšková, fue eliminada por Kiki Bertens de Holanda.

Con la pérdida de la tenista checa culminó el éxodo de las primeras diez jugadoras del ranking, de las cuales ninguna pasó a los cuartos de final en este torneo tradicional. El partido terminó tras dos parciales de 6-3 y 7-6 y la tenista checa no pudo contener su la decepción, a pesar de que la participación en los octavos de final es su mejor resultado en Wimbledon.

“Pues creo que con el tiempo talvez lo vea de manera diferente, pero ahora la decepción es grande. Considerando mi adversaria, y no la quiero subestimar, nada de eso, pero me parece que en este tipo de partidos debería lograr imponerme. Por supuesto es positivo haber llegado a los octavos, eso sí”.

La presencia checa en el torneo se mantiene en los dobles. El partido del dúo checo Strýcová y Sestini Hlaváčková contra el tándem checo-estadounidense formado por Lucie Šafářová y Mattek-Sands resultó en la victoria de la segunda pareja.

El dúo internacional tiene la oportunidad de completar su colección de los Grand Slam. El torneo inglés es el único que les falta.

El último gran éxito del tenis checo se produjo en las pistas de Wimbledon en 2014 cuando ganó Petra Kvitová. Fue su segundo triunfo tras haber llegado a la victoria también en 2011. En la competición masculina, el único triunfo se registró en 1973 cuando tomó el trofeo Jan Kodeš.