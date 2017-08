Por primera vez en su carrera, Tomáš Staněk logró meterse en la final del Mundial de Atletismo y casi se hizo con una medalla.

El checo, que este año estableció la marca checa en 22,01 metros, pisaba los talones a los mejores y sentía que podría alcanzar como mínimo el bronce. Al final terminó a 60 centímetros del campeón mundial, el neozelandés Thomas Walsh, y apenas a cinco centímetros del croata Stipe Žunić que conquistó el bronce, según lamentó el checo.

“Naturalmente, me duele. Es muy buen resultado, eso sí, pero no es una medalla. Estuve cerca, podía ganarla. Por desgracia ni un intento me salió bien para lograr la trayectoria del peso necesaria”, señaló.

Otra aspirante a medalla de la delegación checa, la lanzadora de jabalina Barbora Špotáková, se clasificó a la final, aunque inesperadamente superó el límite de 63,5 metros hasta en el segundo intento, según se quejó.

“Estaba enfadada. Primero no me querían dejar lanzar, luego sí, para prohibírmelo de nuevo debido a la carrera de 800 metros. Al final me apresuraron para que lanzara lo más rápido posible. No me salió. Era desagradable”, dijo.

La final del lanzamiento de jabalina femenino se disputará este martes. La checa espera ampliar en Londres su colección medallista de un oro y dos platas mundiales.