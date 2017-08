Apenas pudo hablar debido a la fuerte emoción que le hacía saltar las lágrimas en los ojos. Barbora Špotáková es doble campeona olímpica, en total ha ganado diez medallas en las máximas competiciones, pero jamás ha vivido una emoción tan fuerte, según indicó inmediatamente después de conquistar el oro mundial en la metrópoli británica.

“No estaba preparada psicológicamente para una emoción tan fuerte, en absoluto. Además pude cantar el himno con mis amigos que han venido acá para apoyarme. Es una nueva dimensión que no puede ser superada por nada en el futuro. Esto ha sido lo máximo”.

El Estadio Olímpico de Londres le trae suerte a Špotáková. Hace cinco años ganó aquí la Olimpiada. Hace un mes ganó en la metrópoli británica la reunión de la Liga de Diamante para hacerse aquí campeona mundial por segunda vez en su vida.

“¡Nunca he vivido una impresión más impactante!”

La checa de 36 años confesó que este estadio ha representado para ella una gran motivación para continuar aún después de la Olimpiada de Río de Janeiro, donde se hizo con el bronce.

En Londres confirmó el rol de una de las mayores aspirantes al título, aunque no estaba muy satisfecha con el rendimiento mostrado.

Su intento de la segunda ronda, en la que lanzó la jabalina a la distancia de apenas 66,76 metros, resultó ser decisivo para adelantarse a la pareja china Lingwei Li (66,25 m) y Lyu Huihui (65,26 m) que se hicieron con la plata y el bronce, respectivamente.

“La verdad es que fue un intento malo que al final fue suficiente. No me salió bien, no fue idóneo, ni mucho menos. Pero estoy convencida de que si alguna de las chinas me hubiera presionado más, yo habría lanzado más lejos. Creía en mis capacidades y estaba convencida de lograrlo”.

Barbora Špotáková ganó la primera medalla para la delegación checa en Londres. Pero la colección podría ampliarse ya este jueves, cuando se disputará la final de 400 m vallas con la gran favorita de esta modalidad, Zuzana Hejnová.

La checa que en Londres busca completar el triplete mundial, tras sus triunfos en Moscú y Pekín, alcanzó el mejor tiempo de todas las vallistas en las semifinales, los 54,59 segundos.

La hinchada checa deposita grandes esperanzas también en el cuarteto de lanzadores de jabalina encabezados por Jakub Vadlejch, cuya final tendrá lugar también el jueves.