Seis medallas mundiales para piragüistas checos

Los piragüistas checos lograron aprovechar al máximo el ambiente local siendo anfitriones del Campeonato Mundial que se disputó en el canal de Račice, situado al norte del país.

Martin Fuksa y Josef Dostál se proclamaron campeones mundiales en la distancia de 500 metros en las categorías C1 y K1, respectivamente.

Fuksa, que el día anterior defendió además la plata en la pista de 1000 metros, se mostró muy satisfecho con su rendimiento ante las gradas locales, naturalmente.

“Una de mis mejores experiencias deportivas de mi vida. Todo ha sido absolutamente fantástico. Me alegra mucho que hayan acudido tantos hinchas para apoyarnos. Lo aprecio mucho. Me hace ilusión el duro trabajo y las otras competiciones que tenemos por delante. Es magnífico. ¡Muchas gracias!”, expresó Fuksa.

También Josef Dostál ha sumado dos medallas: el sábado se hizo con el bronce en la pista de un kilómetro, aunque aspiraba a lograr un metal más precioso.

Pero al día siguiente se desempalagó en la prueba de medio kilómetro, a pesar de sufrir ciertos problemas durante la carrera.

“Tuve que rectificar el agarre de la pala. Temía que perdiera la velocidad, pero así ya no podía seguir. Por suerte, me fijé que el ucraniano Kucharyk no me adelantaba así que trataba de mantener el ritmo y él luego desaceleró notablemente poco antes de la meta. Yo disfruté de los últimos 20 metros porque sabía que ganaría, incluso con una ventaja bastante grande”, indicó.

La pareja Špicar, Havel además el sábado conquistó el bronce en la categoría K2 1000 metros, lo que motivó el K4 checo a emular su resultado al día siguiente en la distancia media por detrás de los cuartetos de Alemania y España, según indicó Jan Štěrba.

“Todos los compañeros siempre competimos entre sí. Y al despertarme hoy me di cuenta que yo también quería ganar una medalla. A veces tengo problemas con la motivación, pero esta vez la encontré fácilmente en la carrera más importante de la temporada. Me ayudó mucho el resultado de los muchachos de ayer. Ver la medalla en vivo fue un buen motor para nosotros, nos unimos y lo logramos”, señaló Štěrba.

Con dos oros, una plata y tres bronces, la República Checa ocupó el cuarto lugar del medallero por países, tras Alemania, Hungría y Rusia.