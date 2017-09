Rosický marca con el Sparta tras 17 años

Uno de los futbolistas checos más destacados de los últimos años, Tomáš Rosický, integró el once titular del Sparta por última vez en noviembre de 2000.

Tras un largo periodo pasado con el Borussia Dortmund y el Arsenal, el centrocampista regresó el año pasado al club que le sirvió de trampolín, pero debido a sus rebeldes lesiones la mayoría del tiempo estuvo calentando el banquillo y a veces ni eso.

Este domingo fue ovacionado por la hinchada nada más sonar su nombre por el altavoz en la presentación de los onces titulares en la sexta jornada de la liga checa contra el Karviná.

Tras 17 minutos de juego, Rosický le dio las gracias a los hinchas con un golazo de media distancia.

“Por supuesto, me alegré muchísimo, porque he jugado desde principio tras un largo periodo. Así que lo pasé muy bien al celebrar el gol. En el choque entramos bien, los primeros diez o quince minutos me daba una buena sensación. Hemos presionado al rival, pero luego empezamos a tener problemas, abrimos demasiado el juego dándole varias ocasiones al Karviná para castigarnos”, expresó el jugador de 36 años.

No obstante, el equipo moravo no aprovechó ninguna de sus ocasiones para robarle puntos al favorito, que se impuso al final por 2-0 gracias a otro gol marcado por el zaguero Hovorka en el minuto 55.

En cuanto a los demás resultados, no ha habido grandes sorpresas en la sexta jornada de la HET Liga: el líder de la clasificación, el Viktoria Pilsen, sigue siendo impecable tras saquear la cancha del Liberec por 0-3. Mientras que el partido más seguido entre el Olomouc y el Slavia terminó con un empate a uno, lo que deja a dichos equipos en el tercer y segundo lugar de la clasificación, respectivamente.