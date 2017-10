¿Quién frenará al Pilsen?

El Pilsen sigue siendo imparable en la HET Liga: Los cerveceros siguen contando por victorias sus partidos tras triunfar por 1-3 en la decimosegunda jornada en la cancha del Karviná.

Los cerveceros mantienen la ventaja de 11 puntos por delante del campeón, el Slavia de Praga, que se impuso cómodamente por 0-3 ante al Slovácko e incluso pudo alcanzar una victoria aún más abultada, según indicó el entrenador rojiblanco, Jaroslav Šilhavý.

“El tercer gol quebró la resistencia del rival. Aunque ellos siguieron buscando el gol, fuimos nosotros que pudimos aumentar la ventaja y anotar otros tres tantos, como mínimo. Por supuesto, me alegro por los tres puntos, así como por los tres goles marcados”.

El próximo domingo, el Slavia tiene la posibilidad de cortar la racha del Pilsen al visitar la cancha del líder de la clasificación.

Por su parte, el Sparta sigue pasando por tiempos muy malos. La semana pasada, los rojos quedaron eliminados de los octavos de final de la Copa Checa por el Baník de Ostrava en la tanda de penaltis.

Este domingo a duras penas el Sparta derrotó al mismo rival por 3-2, cuando el novato logró remontar dos veces en la capital checa, según se quejó el arquero praguense David Bičík una vez terminado el choque.

“Jamás he vivido en el Sparta que el rival remontara dos veces nuestra ventaja en un partido. En tal situación hay que despejar los balones hasta las gradas y los jugadores tienen que defender a tope, incluido yo, hay que decir que también debí parar algo, eso es verdad. Pero facilitárselo así al rival es una tontería. Esto no es posible, ahora no estamos en condiciones para dominar claramente en la cancha”.

El Sparta está ocupando la quinta posición de la clasificación, sumando 15 puntos menos que el líder y la hinchada ya está perdiendo la paciencia. Algunos fans boicotearon el partido contra el Ostrava en vista de que los pupilos del italiano Stramaccioni están cojeando en la liga, quedaron eliminados de la Copa Checa y no lograron pasar a la Europa League esta temporada.

Liga checa de fútbol, 12ª jornada:

Sparta 3 – Ostrava 2

Slovácko 0 – Slavia 3

Mladá Boleslav 2 – Jihlava 1

Bohemians 1 – Zlín 1

Liberec 4 – Jablonec 1

Olomouc 1 – Teplice 0

Brno 0 – Dukla 0

Karviná 1 – Pilsen 3

Clasificación HET Liga: