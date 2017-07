Martina Navrátilová y Karolína Plíšková son las únicas dos tenistas checas que se han sentado en el trono del tenis femenino. Mientras que la primera se convirtió en la jugadora número uno mundial en los años 70 bajo la bandera estadounidense, la segunda es la reina actual del ranking WTA.

A pesar de quedar eliminada en la segunda ronda de Wimbledon, la checa se adelantó en el ranking a la alemana Kerber y la rumana Halep, que no han logrado defender los puntos de la temporada pasada.

“Quisiera mejorar mi faceta física y jugar de manera más agresiva”.

La jugadora de 25 años de edad así vio hacerse realidad uno de sus sueños, mientras que el segundo aún queda pendiente: el de ganar un Grand Slam. Para ello necesita seguir perfeccionando su juego.

“Primero, quisiera mejorar mi faceta física: mi movimiento en la pista aún no es del todo idóneo. Pero estoy en ello, aunque tardo un poco se nota una mejora continua. Además, quisiera jugar de manera aún más agresiva. También tardaré en lograrlo, pero todo va mejorando, todo necesita tiempo”, subrayó.

Plíšková llegó a la cima del tenis femenino bajo la dirección del entrenador David Kotyza con el que comenzó a colaborar a principios de año. El mismo reconoció que no esperaba llegar a la cima tan rápido.

“Entonces no especulaba sobre su futura posición en el ranking. Más me interesaba su juego, sus puntos débiles y su potencial de mejorar. El hecho de que se convirtió en la jugadora número uno en un lapso tan corto es algo extraordinario. No es solo mi mérito, porque comenzamos a colaborar recién en enero y Karolína está cosechando los resultados conseguidos con Jiří Vaněk, su entrenador anterior. Este triunfo resulta también del trabajo de la gente que realizaron mis antecesores”, dijo Kotyza.

En cuanto a las demás tenistas checas: Petra Kvitová ocupa la posición 14 del ranking mundial, Barbora Strýcová se sitúa en el lugar 25, mientras que Kristýna Plíšková, la gemela de Karolína, ascendió a la plaza 41.