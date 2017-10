Plíšková barre de la pista a Venus

Karolína Plíšková dio el primer paso hacia las semifinales del torneo entre las ocho mejores tenistas de este año.

En el grupo blanco, la número tres mundial se impuso ante la estadounidense Venus Williams tras una hora y cuarto mostrando su mejor rendimiento de la temporada, según opinó.

“Hace mucho que no me he sentido en la pista tan bien, en general. Creo que ha sido mi mejor partido de esta temporada. Me alegra que haya sucedido precisamente aquí. No quiero andar por las nubes, eso no sería bueno en vista de los partidos que tengo por delante. Pero todo me salió bien, tanto el peloteo de la línea de fondo, como el saque. El resultado es un poco duro para ella. No me sentía tan bien como para ganar por un doble 6-2, pero me alegra haber triunfado”.

Plíšková puede jugar más relajada este martes en la segunda jornada contra la española Garbiñe Muguruza, que en el otro partido del grupo blanco superó a la letona Jelena Ostapenko, según asume la checa.

“El principio del torneo no me ha podido salir mejor. Siempre es bueno comenzar ganando y luego ya puede pasar cualquier cosa. A veces una victoria es suficiente para avanzar a las semifinales, como se pudo ver en algunas ediciones anteriores. Lo importante es que haya sumado una victoria y ahora todo está abierto”, indicó.

En caso de que Plíšková supere a Muguruza y Williams derrote a Ostapenko en el segundo partido, la checa se clasificará para las semifinales sin tomar en cuenta los resultados de la tercera jornada. El pasaporte para las semifinales lo conseguirá también si bate a Muguruza en dos sets, mientras que Ostapenko gane a Williams en tres mangas.