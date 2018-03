Petr Čech, el primero en dejar su portería a cero en 200 partidos de la Premier

El portero checo, Petr Čech, del Arsenal Londres, logró este domingo la meta de 200 partidos sin recibir un gol en la Premier League. El veterano de 35 años entró en la historia de la liga mejor evaluada del mundo tras la victoria contra el Watford por 3-0 de este fin de semana.

El arquero del Arsenal estuvo esperando 11 partidos para cumplir este objetivo, o sea casi tres meses, desde que su equipo triunfó en Newcastle el 16 de diciembre. Sin embargo, en el partido de este domingo contra el Watford, Čech consiguió entre otras cosas parar un penalti y contribuyó de manera muy significativa a la anhelada victoria del equipo londinense, que está pasando por una grave crisis.

El veterano checo dijo que se sentía un poco frustrado por los 11 encuentros que había tenido que esperar para llegar a la meta, pero en el momento decisivo del último partido, cuando el árbitro ordenó el penalti, se mostró firme.

''En el momento en el que el árbitro pitó el penalti sentí la confianza de que iba a atajarlo. Me sentí bien y luego cuando vi quién lo iba a ejecutar, no sé por qué, pero estaba tranquilo, y tenía la impresión de que iba a correr bien. Creo que me moví en el momento adecuado y eso fue decisivo para que pudiera pararlo''.

Petr Čech lidera la lista de los guardametas con más partidos sin encajar goles en la Premier League con una ventaja de más de 30 partidos. En el segundo lugar se sitúa el legendario portero inglés David James. El español mejor posicionado es Pepe Reina con 134 partidos. Sin embargo, tanto el segundo James como el tercer Mark Schwarzer ya se retiraron y el segundo portero activo en la lista es Joe Hart con 122 partidos.

Čech sumó 38 partidos en los que no permitió ni un gol con la camiseta del Arsenal. Los 162 restantes los acumuló durante las 11 temporadas en las que defendió la portería del Chelsea. El récord de 200 porterías invictas lo logró en su partido número 431 en la Premier League. El portero checo ha sido junto con el entrenador Wenger uno de los más criticados por los resultados del equipo londinense en esta temporada. Así lo comentó el mismo manager.

''Llegar arriba cuesta mucho, pero caer es muy fácil. Salir de estas situaciones es parte de mi trabajo. Por eso me esfuerzo y me concentro siempre sólo en el próximo partido''.

El Arsenal se sitúa en el sexto lugar de la tabla con una pérdida de ocho puntos respecto al quinto, el Chelsea, y a 12 puntos del cuarto lugar, que significaría su presencia en la Champions el año que viene. La única esperanza del equipo en esta temporada es la Liga Europea, donde tiene que enfrentarse en los octavos al AC Milano.

Además, los aficionados se muestran en contra de la permanencia del entrenador francés Arséne Wenger, que lleva dirigiendo el Arsenal desde el año 1996. De esta forma para el portero checo su nuevo récord podría significar un cierto alivio. Čech expresó el deseo de seguir jugando en el nivel más alto unos dos o tres años más.