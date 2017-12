Orlando Hudson está a la caza de talentos de béisbol en Chequia

Hasta la fecha, ningún jugador checo ha logrado fichar por un club de la Liga Mayor de Béisbol de Estados Unidos (MBL). Esto podría cambiar en el futuro, ya que una de las ex estrellas del Arizona Diamondbacks, Orlando Hudson, está buscando talentos en Chequia.

A pesar de tener mucha experiencia, uno de los directivos de dicho club indicó que muchas veces es impredecible decidir quién logrará fichar por un equipo de las Grandes Ligas.

“He visto a muchos jóvenes que eran excelentes atletas, trabajaron duro, pero no lograron jugar la Liga Mayor. Por otro lado lo consiguieron jugadores de los que no me lo esperaba. Además, una cosa es entrar en la Liga Mayor, pero lo más difícil es mantenerse luego en la cima”, indicó.

Hudson lo había logrado durante once temporadas y dos veces jugó el All-Stars Game de las Grandes Ligas de Béisbol, la meta máxima de un jugador de béisbol estadounidense.

“Todos los niños estadounidenses sueñan con jugar al béisbol. Las estrellas de la Liga Mayor viven en los mejores hoteles y cobran mucho dinero, pero hay que decir que practican el deporte más difícil. Solamente en la fase básica del torneo se juegan 162 partidos, siempre estás de camino y alerta. Todos los estadounidenses aman al béisbol, es todo un fenómeno. Respetamos todos los deportes, pero el béisbol se juega aquí desde el siglo XVIII y desde entonces va creciendo”, señaló el cazatalentos.

La popularidad del béisbol sigue creciendo recientemente en la República Checa, aunque el mismo sigue siendo un deporte más bien marginal, que no alcanza ni de lejos la popularidad del fútbol y del hockey sobre hielo.