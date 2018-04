Nuevo récord checo en medio maratón de Praga

Los corredores llenaron las calles pintorescas de Praga en la ocasión de la vigésima edición del Sportisimo Medio Maratón. El evento fue dominado, como era de esperar, por los atletas de Kenia. Sin embargo, los checos y sobre todo la corredora Eva Vrabcová-Nývltová demostraron que hay que contar con ellos.

Vrabcová llegó a la meta en el octavo lugar, y logró mejorar el hasta ahora récord checo por un segundo con un tiempo de 1:11:01. Así lo comentó la corredora.

''Es una maravilla, todavía no me lo puedo creer. Cuando entraba en los últimos cien metros, y vi que el tiempo estaba a 1:10:45, pensaba que no iba a ser lo suficiente rápido como para el nuevo récord. Creo que fueron los últimos cien metros más rápidos de mi vida''.

Para la corredora checa fue un resultado importante, ya que en los últimos eventos no se mostraba muy convincente. Hace dos semanas no le salió bien el Campeonato Mundial de Medio Maratón en España, donde fue casi dos minutos más lenta en comparación con el resultado de Praga.

La competición femenina fue dominada por la corredora Joan Melly de Kenia, quien se quedó a solo 13 segundos atrás del histórico mejor tiempo femenino.

Los competidores de Kenia conquistaron también el podio de la competición masculina. Benard Kimeli terminó con un tiempo de 59:47, mientras que el checo mejor posicionado fue Jiří Homoláč en el decimoctavo lugar.

Las condiciones fueron casi ideales, con el cielo despejado y temperaturas de entre 15°C y 20°C. Solo en la ribera se notaba un viento frio, pero los aficionados no se dejaron desaminar y crearon un ambiente agradable para todos los competidores.