No Time To Lose triunfa en Pardubice

No Time To Lose hizo honor a su nombre este domingo en Pardubice: no perdía tiempo y ganó la 127 edición de una de las carreras hípicas más difíciles a nivel europeo.

El zaino de ocho años se adelantó en la recta final a Urgent de Gregaine, montado por el francés Felix de Giles.

El jockey Jan Kratochvíl celebró así su primera victoria en la famosa carrera de un recorrido de 6.900 metros.

“Se ha cumplido mi sueño. Lo aprecio mucho. Agradezco el apoyo tanto al entrenador como al dueño y todo nuestro equipo. Estoy feliz”, expresó tras cruzar la meta.

El jockey prolongó de esa forma la racha victoriosa de Josef Váña, que ganó su décimo título como entrenador, tras haberse hecho con ocho triunfos como competidor, número récord de la carrera.

El entrenador insinuó que Jan Kratochvíl podría emular un día su resultado. “Al verlo montando el caballo, me parece como si me viera a mí mismo. Es bueno”, destacó el jockey checo más renombrado.