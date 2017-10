Masters: Plíšková bate también a Muguruza

Seis a dos. Ese es el único resultado parcial que ha conocido Karolína Plíšková esta temporada en Singapur. La número tres mundial derrotó primero a Venus Williams por un doble 6-2 para deshacerse por el mismo tanteo en la segunda jornada de Garbiñe Muguruza.

La checa se impuso con autoridad, aunque reconoció que la española no tuvo su día este martes.

“Para mí ha sido importante que en ambos sets me puse por delante por 3-0 rompiendo rápidamente su saque y que luego mantuve la ventaja. La verdad es que ella me regaló muchos errores, aunque yo también he jugado bien, no quiero desestimar mi rendimiento. Pero pese a la victoria de 6-2 y 6-2, esto no lo considero como mi mejor tenis”, indicó.

La checa se puede fiar en el Torneo de Maestras, sobre todo, de su saque. Aunque la superficie del Estadio Cubierto de Singapur no es tan rápida, el servicio de Plíšková es muy contundente. Contra Muguruza su eficacia llegó a un 60% sumando el primer y el segundo saque.

De esa forma, Plíšková se hizo con la victoria mucho más fácilmente de lo esperado contra la número dos mundial.

“Hay días en los que ella no está en su piel, como a veces les pasa a todos. Hoy ha sido uno de esos días”, comentó Plíšková su cómodo triunfo.

La checa se convierte así en la primera de las ocho mejores jugadoras de la temporada en meterse en las semifinales e incluso tiene garantizado el primer lugar del grupo blanco tras el triunfo de Williams sobre Ostapenko.

Plíšková:

"Creo que tengo una grande oportunidad de volver a ganar algún partido aquí".

Plíšková así vio cumplida su meta al lograr en su segunda participación en Singapur lo que el año pasado se le escapó por poco.

“Mi objetivo esta temporada ha sido avanzar del grupo, lo que el año pasado no me salió por poco. Así que quería lograr un resultado mejor. Debo decir que este año me siento perfectamente aquí, aunque este segundo choque fue un poco extraño. Creo que tengo una grande oportunidad de volver a ganar algún partido aquí”, expresó.

Aunque puede jugar de manera más relajada frente a Ostapenko, la checa aseguró que no se relajará del todo frente a la letona, ya que necesita el máximo de puntos posible para volver a convertirse en la tenista número uno mundial en Singapur y destronar a la rumana Simona Halep.

Por su parte Muguruza buscará el segundo puesto hacia las semifinales en una lucha directa contra Venus Williams.