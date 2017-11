La jabalina domina en el atletismo checo

Barbora Špotáková confirmó el rol de favorita y recibió el premio al mejor atleta checo de esta temporada.

La competidora de 36 años triunfó este año en el Mundial de Londres y ganó también la clasificación absoluta de la Liga de Diamante, así que a nadie le sorprendió que se coronara reina del atletismo checo por novena vez.

La atleta bromeó que estaba sumando los galardones al igual que el cantante checo más famoso, Karel Gott, eterno ganador de las encuestas de popularidad nacionales, según se rio en la gala de entrega de los premios.

“Es increíble. No puedo decir otra cosa. El año pasado me decían que yo era ya como el cantante Karel Gott. De verdad no esperaba que este año volviera a repetir su famosa frase de que no me lo esperaba y ¡que es increíble!”

El sector de jabalina dominó por completo esta temporada en el concurso de atletismo checo. Los lanzadores de jabalina masculinos Jakub Vadlejch y Petr Frydrych ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Vadlejch se hizo con la plata en el Mundial de Londres, mientras que su compañero conquistó el bronce.

Además, el premio al mejor entrenador lo logró por cuarta vez consecutiva el legendario lanzador de jabalina Jakub Železný, que se encarga de los entrenamientos de la selección masculina, por delante del entrenador de Špotáková, Rudolf Černý.