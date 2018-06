Kvitová, Strýcová y Siniaková: el trio checo avanza a la tercera ronda

El miércoles fue un día exitoso para el tenis femenino checo. La segunda ronda en Roland Garros vino marcada por la victoria de todas las tres tenistas checas.

Petra Kvitová no tuvo piedad con la española Lara Arruabarrena, y la superó en dos sets 6-0 y 6-4. La número ocho del torneo logró aprovecharse en el primer parcial de los saques lentos de la española. Los devolvía con una velocidad contra la que su adversaria no podía hacer nada. En el segundo parcial, Arruabarrena consiguió mejorar su juego, pero Kvitová no se dejó complicar la vida, y terminó el partido tras una hora y diez minutos. Después del partido, la tenista checa habló sobre su serie de 13 victorias consecutivas sobre tierra batida.

“Para mí es algo increíble. Esto no pasa frecuentemente. Además, este año ya es la segunda vez que consigo hacer una serie así. Me anima muchísimo. En el partido de hoy jugué mejor que en la primera ronda, y eso lo considero muy positivo. Cada duelo más es para mí algo extra. Hasta ahora ha ido muy bien”.

Kvitová se medirá en la tercera ronda con la número 25 del torneo, Anett Kontaveit de Estonia.

Mientras que el primer partido de Barbora Strýcová en el torneo tuvo que decidirse en el tercer parcial, esta vez la jugadora checa logró imponerse contra la tenista rusa Yekaterina Makarova en dos parciales de 6-4 y 6-2.

A pesar de que las tres checas están en la tercera ronda, solo dos de ellas tendrán la oportunidad de avanzar a los octavos de final, ya que el sorteo decidió que Strýcová se las verá con Siniaková.

Sin embargo, directamente después de su partido, Strýcová no quería hablar sobre el siguiente duelo checo.

“Todavía no quiero pensar sobre esto. Acabo de ganar mi partido y estoy muy feliz, porque Makarova es una jugadora muy buena, y entonces para mí esta victoria significa mucho”. La tercera jugadora checa, Siniaková, tuvo que pasar en la pista casi dos horas y media para ganar contra la ucraniana Kozlova, tras parciales de 6-7, 4-6 y 4-6.

Al contrario que las mujeres, el único checo que se presentó ayer, Tomáš Berdych, terminó su aventura francesa. El partido contra Chardy empezó aún el martes, sin embargo, tras dos parciales largos que fueron para el tenista francés, el duelo fue interrumpido por la oscuridad. Los dos coninuaron con el partido el miércoles, y ya parecía que Berdych podría darle la vuelta al duelo. No obstante, el quinto parcial lo ganó el francés, y pudo disfrutar del largo aplauso de las tribunas.