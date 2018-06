Kvitová se apoderó del torneo en Birmingham

La tenista checa Petra Kvitová regresó victoriosamente después de un año a las pistas del torneo en Birmingham, donde se impuso en la final contra Magdaléna Rybáriková de Eslovaquia en la final de tres sets 4-6, 6-1 y 6-2.

A pesar de que Kvitová está viviendo una de las mejores temporadas de su carrera, tras el partido ganado se mostró bastante sorprendida por haber llegado tan lejos.

“Bueno, para mí más bien es una sorpresa. Llegar así tan lejos... eso no se me hubiera ocurrido. En fin, lo veo como un resultado muy positivo y la verdad que me sentí bastante bien durante todo el torneo”.

Fue el tercero de los cinco títulos de Kvitová de este año que tuvo que decidirse en el tercer parcial y la tenista checa sostuvo que no fue nada fácil darle vuelta al partido contra Rybáriková tras el mal comienzo.

La actual número ocho del ranking mejoró su juego tras varias consultas cortas con el entrenador Jiří Vaněk, y desde el inicio del segundo parcial, que demoró nada más 30 minutos, empezó a dominar en la cancha. El ensayo general antes del Wimbledon salió bien.

Kvitová permanece en el octavo lugar de la lista. Sin embargo, la diferencia entre ella y la actual número siete, Karolína Plíšková, es de solo 75 puntos.

Mientras que las dos checas mantienen sus posiciones dentro de las diez mejores tenistas del mundo con bastante firmeza, el mejor tenista checo en la lista masculina, Tomáš Berdych, anunció que no iba a competir en el torneo de Wimbledon.

Berdych tiene problemas con la espalda y necesita un par de semanas para recuperarse.

“Para mí es algo nuevo, nunca he tenido este tipo de problemas. Entonces voy a intentar hacer lo máximo para recuperarme y ya veremos cómo se va a desarrollar”.

En consecuencia de ello, el tenista checo enfrenta la posibilidad de caer de manera significativa en el ránking, donde ahora ocupa la posición 23.

El gran éxito de las jugadoras checas de voleibol de playa

Barbora Hermannová y Markéta Nausch Sluková ganaron el Abierto de Ostrava en voley playa, del Circuito Mundial, al imponerse contra la pareja canadiense formada por Bansley y Wilkerson tras parciales de 17-21, 21-15 y 15-13.

Se trata de la segunda victoria de la pareja checa en el marco del Circuito Mundial y mientras que las tribunas en la ciudad minera de Ostrava resonaban con aplausos, las dos jugadoras parecían más bien sorprendidas.

Markéta Nausch Sluková destacó la importancia de la victoria delante del público checo.

“Es nuestra segunda medalla de oro, pero esta tiene mucho más valor que la de Turquía, porque estamos en casa y el público es fantástico. Es como un sueño y estoy realmente muy orgullosa. Las condiciones no eran fáciles, el tiempo cambiaba mucho, las contrincantes jugaron muy bien, pero nosotras jugamos como un equipo y esta victoria significa mucho”.

La segunda componente del dúo checo, Barbora Hermannová, destacó que siendo favoritas las canadienses, podían jugar con más tranquilidad y sin tanta presión.

“Pues sobre todo queríamos disfrutarlo. Éramos conscientes de que solamente podíamos sorprender. Los tres partidos que hemos jugado contra esta pareja los perdimos, entonces queríamos demostrar un poquito más y nos salió muy bien, me alegro mucho”.

Mientras que las checas celebraban, la competición masculina resultó con la victoria de la pareja española compuesta por Pablo Herrera y Andrián Gavira.

En una final marcada por lluvia constante no dieron opciones a sus rivales de Polonia y triunfaron al aprovechar su calma y acierto en los momentos decisivos. Se trata de una victoria importante para la pareja española, ya que los polacos Losiak y Cantor son los líderes del ránking mundial. Herrera y Gavira figuran en la posición siete.

Los hermanos Sagan triunfaron el en Campeonato de Ciclismo Checo-eslovaco

El campeonato unido de Chequia y Eslovaquia en ciclismo fue marcado por la predominancia de los hermanos Sagan de Eslovaquia.

En la carrera de 192 kilómetros dominó el tres veces campeón mundial, Peter Sagan, de Eslovaquia.

Una de las mayores estrellas del ciclismo mundial de los últimos años subrayó la importancia de la ventaja que se creó ya en el inicio de la carrera.

“Bueno, en realidad no fue parte de ninguna estrategia. Creo que algo así es imposible de planear. No esperaba que pudiera salir tan bien. Lo que pasa es que a mí no me conviene mucho cuando se cambia el ritmo, entonces intenté ir en la cabeza”.

Sagan logró alejarse del resto de los ciclistas y fue al frente hasta la meta. Se trata de su sexto título nacional. Su hermano Juraj Sagan fue segundo, y el mejor checo fue Josef Černý.

Los jugadores de voleibol no se clasificaron a la Liga de las Naciones

Los jugadores checos de voleibol perdieron en su último partido del torneo en Portugal contra el equipo anfitrión.

La selección del entrenador Michal Nekola logró imponerse solo en el primer de los cuatro parciales. El equipo portugués no se dejó inquietar y en los parciales restantes dominó el juego de manera evidente.

Los checos ganaron en el torneo en tres partidos contra Cuba, Chile y Estonia. A pesar de ello, la próxima Liga de las Naciones no contará con la participación checa.