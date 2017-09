Europa se hace con la Copa Laver

La selección de tenis europea hizo historia este fin de semana en Praga al ganar la primera edición de la Copa Laver derrotando al cuadro del resto del mundo.

Dos estelares equipos, cada uno integrado por seis jugadores, se reunieron en la capital checa para pelear por el trofeo que lleva el nombre de la leyenda del tenis, Rod Laver.

Roger Federer, el autor de la idea de organizar esta competición, ganó el domingo por la noche el partido decisivo frente a Nick Kyrgios con parciales de 4-6, 7-6 y 11-9 dando el triunfo a sus compañeros del equipo europeo.

Federer: “Ha sido hermoso seguir este camino, que se ha aproximado a un cuento de hadas para todos nosotros, y para mí en especial”.

Tanto más se sintió emocionado una vez terminada la contienda, según expresó.

“Ha sido un camino increíble. Ver las caras sonrientes, notar en ellas la sensación de felicidad, ganar el punto decisivo y alzar el trofeo, todo eso te hace sentir como si hubieras jugado el partido más grande de tu vida. Ha sido hermoso seguir este camino, que se ha aproximado a un cuento de hadas para todos nosotros, y para mí en especial. Me alegra mucho ganar el punto decisivo que dio la victoria a la selección de Europa”.

El suizo integró un equipo en el que por fin pudo jugar al lado de su gran rival Rafael Nadal. El sábado incluso ganaron juntos su primer partido de dobles contra la pareja Querrey-Sock en la superficie rápida de color negro del Arena O2 de Praga.

Mientras que en los individuales del domingo, el español cayó frente a Isner, el suizo ganó los tres puntos decisivos frente a Kyrgios entusiasmando a Rafa, que pasó muy emocionado la última contienda animando fuertemente a su compañero desde el banquillo.

“Sabíamos que el domingo sería crucial, podía pasar cualquier cosa. Antes habríamos tenido suerte, si lo puedo decir así, tras dos jornadas estuvimos ganando por 9-3. Pero todos los partidos han terminado con un resultado apretado. Sabíamos que teníamos por delante partidos igualados también en la última jornada, sobre todo debido a la superficie. La fase final ha sido maravillosa, la atmósfera era fenomenal. He pasado muy bien todo el fin de semana. Ha sido inolvidable”, dijo Rafa.

También el jugador checo Tomáš Berdych celebró el triunfo con el equipo europeo, aunque se sintió un poco amargado por haber caído en los tres partidos que disputó ante las gradas locales. El número 19 mundial cayó en el individual contra Kyrgios, así como en los dobles junto a Nadal y Cilic, respectivamente.

Nadal: “La fase final ha sido maravillosa, la atmósfera era fenomenal”.

“Eso me estropea un poco el resultado global, eso seguramente. En lo que se refiere a mi juego y el desarrollo de los partidos eso es otra cosa, todo me ha ido bien. Pero siempre se cuenta solo la victoria, la hermosura del juego no vale. Aun así es bueno si ves que el tenis que quieres jugar funciona bien. Creo que es un indicador positivo en cuanto al resto de la temporada”.

En la última jornada el checo, junto al croata Marin Cilic, no pudo contra la pareja Sock-Isner que se impuso dos veces en el tie break.

“Creo que nuestra colaboración ha sido buena, que hemos mostrado un buen rendimiento. También hoy ha decidido apenas un par de pelotas, no más. Nos faltó un poco de suerte, en los dos casos polémicos que hubo, pero así es y ya. Eso a veces pasa. Creo que con Marin hemos jugado un partido perfecto que al final perdimos, por desgracia”, dijo Berdych.

Berdych: “Siempre se cuenta solo la victoria, la hermosura del juego no vale”.

Los integrantes de ambos equipos lucharon en la pista a tope, desmintiendo los temores de algunos hinchas de que habrían venido a Praga para pasarlo bien en una exhibición, según resumió Rafael Nadal la sensación de todos.

“Felicito a Roger por llevar a cabo la idea de este evento. La organización aquí ha sido perfecta. Espero que esta competición siga adelante y que hayamos mostrado a la próxima generación que el único camino hacia el éxito de la misma es si todos los tenistas la jueguen con muchas ganas, al igual que nosotros. Dimos toda la energía posible para ganar este trofeo”, resaltó.

La próxima edición de la Copa Laver se efectuará el próximo año en Chicago, Estados Unidos.