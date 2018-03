El Viktoria Pilsen cae ante el Sporting Lisboa

Los futbolistas del Viktoria Pilsen perdieron en el primer partido de los octavos de final de la Liga Europea en el campo del Sporting de Lisboa por 2-0. Ambos goles del equipo portugués fueron marcados por el delantero Fredy Montero.

El primer golpe llegó en el tiempo de descuento antes de la pausa, y el segundo poco después del inicio de la segunda mitad. Los lisboetas podrían haber marcado aún más, ya que dominaron durante la mayor parte del encuentro. Sin embargo, incluso los cerveceros se crearon algunas oportunidades buenas, sobre todo al final del partido.

A pesar de la evidente calidad del Sporting, los futbolistas del Viktoria no pierden la esperanza de revertir el resultado final en el campo propio.

El defensa Radim Řezník comentó las perspectivas del equipo checo.

'Vamos a ver… Yo creo que hubo oportunidades de marcar, pero no logramos aprovecharlas. La próxima vez nos toca en el campo propio, vamos a intentar marcar un gol rápido y puede que se pongan nerviosos. Entonces no creo que se trate de algo decidido y no veo razón para perder la esperanza'.

El entrenador de los cerveceros, Pavel Vrba, lamentó sobre todo el primer gol, que llegó en el momento más inoportuno, justo antes de la pausa.

'Si estamos en el minuto 46 y controlamos la bola, simplemente no nos podemos permitir perderla y dejarles marcar un gol así como nos ocurrió en el último minuto. Luego el inicio de la segunda mitad fue bastante parecido. Marcaron otra vez y se volvió bastante difícil'.

El propio entrenador reconoció la calidad del adversario al admitir que más allá de los dos goles, hubo más de dos ocasiones en las que el Sporting estuvo a punto de marcar. Sin embargo, al igual que el defensa Řezník, no quiere echar la soga tras el caldero.

'Por supuesto el punto de partida del Sporting antes del segundo partido es mucho mejor. Bueno… ya saben cómo es esto, uno marca y todo puede cambiar de manera significativa, pero hay que reconocer que el Sporting tiene el as en la manga'.

Hasta ahora, el Victoria Pilsen nunca ha pasado a los cuartos de final de la Liga Europea. En 2013 fue derrotado por el Fenerbahce Estambul y el año siguiente no logró imponerse contra el Olympique de Lyon. El problema actual de los cerveceros parece ser sobre todo la productividad. En los cinco partidos después de la pausa invernal consiguieron marcar sólo en dos ocasiones. Entretanto el Sporting, que dio al mundo estrellas portuguesas como Luis Figo o Cristiano Ronaldo, dispone de una fuerza ofensiva que en el primer partido resultó para el equipo checo imposible de parar.