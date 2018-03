El tercer oro mundial para el corredor Pavel Maslák

El corredor checo Pavel Maslák llegó a la meta de la carrera de 400 metros en tercer lugar. Sin embargo, gracias a la descalificación del primero Óscar Husillos, de España y del segundo, Luguelín Santos, de República Dominicana, Maslák se convirtió en ganador y pudo celebrar su tercer título en los Campeonatos Mundiales Bajo Techo.

Los árbitros se mostraron bastante estrictos durante toda la competición de 400 metros. En una de las eliminatorias fueron descalificados los seis atletas, algo que no había ocurrido nunca en la historia de este deporte. Entre los castigados se encontraba también el mayor favorito de la competición, Bralon Taplin, de la isla caribeña de Granada.

El propio Pavel Maslák resaltó que este oro no lo puede considerar tan valioso como los dos anteriores debido a las descalificaciones de sus adversarios.

''Me cayó casi como llovido del cielo… Casi, o sea, no totalmente, pero bueno. El mayor favorito para la victoria fue descalificado ya en la eliminatoria. Luego en la final descalificaron a dos más que llegaron delante de mí. Entonces es algo bastante raro y este oro no lo puedo apreciar tanto como los otros''.

Maslák reconoció que el corredor español y el dominicano fueron más rápidos que él y que si no hubieran cometido el error de abandonar sus líneas anticipadamente, habrían ganado. También dijo, que le daba pena, porque el tiempo de Husillos habría significado un nuevo récord europeo en los campeonatos bajo techo.

Husillos y Santos intentaron revertir la decisión de los árbitros dos veces, pero sin éxito. El corredor checo se convirtió en el primer atleta que ha logrado ganar tres Campeonatos Mundiales Bajo Techo consecutivos.

El lanzador de peso Tomáš Staněk ganó el bronce

Antes del triunfo del corredor checo Pavel Maslák, el lanzador de peso Tomáš Staněk logró conquistar su primera gran medalla al ganar el bronce. Tomáš Staněk se convirtió en uno de los favoritos de la competición del lanzamiento de peso, después de haber ganado en una concentración internacional en la ciudad checa de Ostrava, donde estableció el entonces mejor lanzamiento de esta temporada con 21,61 metros. Sin embargo, en el Campeonato Mundial tuvo que enfrentar problemas con la espalda y al final se mostró contento con haber ganado el bronce.

''Por supuesto, todo el mundo sabe que podría haber sido mejor. Estoy contento, porque se trata de mi mejor resultado en las competiciones grandes. Por desgracia tuve problemas con la espalda y antes de salir para el Campeonato estuve enfermo. Entonces claro, eso se nota en el resultado. La fiebre no tanto, pero el dolor de espalda marca una diferencia''.

El lanzador checo estuvo muy cerca de terminar en segundo lugar. La bola de David Strohl de Alemania aterrizó exactamente en el mismo punto de 21,44 metros. Sin embargo, en este caso decide el segundo mejor lanzamiento de los dos competidores, así que el lanzador alemán se impuso sobre Staněk.

El título de Campeón Mundial Bajo Techo va a Nueva Zelanda. Thomas Walsch presentó dos veces un lanzamiento idéntico de 22,13 metros y su último intento, cuando ya tenía certeza de llevarse el oro, llegó hasta los 22,31 metros.

La joven biatlonista Markéta Davidová triunfó en el Campeonato Mundial Junior

Markéta Davidová, una de las grandes esperanzas del biatlón checo, confirmó su buena forma al ganar en la carrera de persecución de 10 kilómetros en el Campeonato Mundial Junior en Estonia.

Se trata de la medalla más importante de la joven representante, que logró borrar la ventaja de 30 segundos de la competición de sprint, para luego imponerse sobre la polaca Kamila Žuková.

Para Markéta Davidová fue su última competición en la categoría junior. La joven biatlonista checa llamó la atención ya en los acabados Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, donde terminó en el décimoquinto lugar.