El Pilsen emula la racha victoriosa del Sparta

El Pilsen sigue contando sus partidos por victorias tras la novena jornada de la liga de fútbol, en la que se impuso por 2-1 ante el Bohemians 1905.

Los cerveceros así emularon el récord del Sparta de Praga marcado en 2011. El centrocampista Martin Zeman, que saltó a la cancha tras el descanso, indicó que la serie se debe al fuerte banquillo con el que cuenta el subcampeón checo.

“Tenemos una plantilla muy fuerte, cualquiera de los jugadores del banquillo podemos estar sin problemas en el once titular. Al once actual le va bien, está sumando victorias, así que creo que por el momento no hay que cambiar nada. Somos profesionales, tenemos que aceptarlo tal y como está. Si recibo la oportunidad de jugar siempre trato de rendir al máximo y ayudar al equipo”, indicó.

El Pilsen podrá quedar en solitario como el equipo que ha jugado el mejor inicio en toda la historia de la liga tras la pausa de selecciones. Los cerveceros lo pueden lograr dentro de dos semanas precisamente en la cancha del Sparta de Praga, que sigue pasando tiempos difíciles y el sábado no salió del empate a cero frente al Dukla de Praga.

Por su parte, el campeón vigente, el Slavia de Praga, no resbaló frente al Brno y continúa a pleno galope la persecución de los cerveceros. El campeón se impuso frente al colista por 2-0 y sigue ocupando el tercer puesto a ocho puntos del líder de la clasificación.

El entrenador Jaroslav Šilhavý admitió que se trataba de una ventaja grande, aunque recuperable.

“Por supuesto, ellos tienen una gran ventaja. Pero en el sistema que otorga tres puntos por la victoria puede ser recuperada casi de inmediato. Ellos caen una vez y si luego ganamos el encuentro mutuo, de repente reducimos la ventaja en seis puntos. Así que es mucho, pero no me parece imposible”, dijo el técnico.

El Slavia no admite otro resultado que un triunfo en la próxima jornada en la que se medirá, a domicilio, al Karviná, que ocupa la posición 12 de la clasificación.