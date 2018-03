El éxito checo en los JJ.OO. abre un debate sobre el apoyo estatal al deporte

Ester Ledecká y Martina Sáblíková son dos de las mayores estrellas checas de los acabados Juegos Olímpicos en Corea del Sur. Sin embargo, los éxitos de las deportistas son el resultado de un esfuerzo enorme no sólo de ellas, sino también de sus familias, ya que ni el snowboarding y esquí, disciplinas de Ester Ledecká, ni el patinaje de velocidad de Martina Sáblíková se encuentran entre los deportes que se puede permitir cualquier checo.

En caso de la patinadora, esta no dispone de un espacio adecuado para entrenar en toda la República Checa. Y la snowboardista Ledecká, que con su victoria inesperada en la competición de esquí escribió uno de los capítulos más fabulosos en la historia de los Juegos Olímpicos, probablemente nunca llegaría a competir en sus disciplinas sin el apoyo extraordinario de su familia.

Karel Kovář, viceministro de Educación encargado de los asuntos deportivos, admitió que las condiciones de los deportistas checos en algunas disciplinas son muy limitadas en comparación con otros países.

''Hay disciplinas que no tienen un lugar para entrenar en toda la República Checa y hay deportistas con mucho talento a los que no se apoya lo suficiente. Por lo que hace a las reglas de las subvenciones, no somos capaces de crear unas condiciones como las que pueden disfrutar los deportistas en el extranjero''.

Tanto Ester Ledecká como Martina Sáblíková tuvieron que buscar los recursos para desarrollar sus actividades sin ningún respaldo del estado. Solo cuando llegaron a tener éxito, el estado empezó a apoyarlas.

Entonces la cuestión es qué se puede hacer para que los deportistas con talento de entre 15 y 20 años puedan sobrevivir esta fase en la que hay que trabajar mucho para luego imponerse en la competencia mundial. Karel Kovář sostiene que en caso de los deportes sin mucha tradición en la República Checa hay que buscar a los talentos para apoyarles de manera individual y está en contra de la opinión de que los gastos relacionados con el deporte deberían cubrirlos exclusivamente los padres.

''Yo creo que el estado debería crear condiciones para que se puedan realizar los ciudadanos con talento deportivo. Me gustaría que los recursos se dirigieran en primer lugar a los deportistas adolescentes, entre los que hay que crear las condiciones para tener éxito en la categoría de los adultos''.

El deporte es un fenómeno social que una vez bien manejado puede aportar recursos importantes para el estado. Los países desarrollados se dan cuenta de esto y respaldan a los deportistas de manera sistemática.

El apoyo estatal institucionalizado apareció por primera vez en 1948 cuando el gobierno comunista tomó el control de las organizaciones deportivas checoslovacas. Hoy decide la cantidad de dinero para el deporte el Ministerio de Educación y el apoyo se realiza a través de programas de subvenciones e inversiones. Dos tercios de la suma total se reparten a nivel de la administración local. Sin embargo, en últimas décadas se suele destacar la escasez de dinero en el sector deportivo.

Entre los factores positivos del deporte destaca la relación con la salud pública, ya que un apoyo sistemático al deporte parece que ahorra dinero estatal destinado a la asistencia médica. Además se trata de una promoción importante del país. Más de la mitad de las referencias a Chequia en el extranjero está relacionada con el deporte.