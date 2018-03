El entrenador Andrea Stramaccioni termina en el Sparta Praga

Andrea Stramaccioni, antiguo entrenador del Inter Milano, acabó su actual misión en el Sparta tras los primeros tres partidos en la fase primaveral de la liga. La dirección del club sostiene que el cambio del entrenador tiene que ver con la situación grave por la que está pasando el equipo checo de mayor éxito. El Sparta se encuentra en el quinto lugar de la tabla con un balance de nueve victorias, seis empates y cuatro derrotas.

Según la dirección, el entrenador italiano fue parte de la idea de restructuración del club praguense, que se puso en marcha antes del inicio de esta temporada. El Sparta apostó por la internacionalización. Reforzó el equipo entre otros con el jugador israelí Ben Chaim y el rumano Stanciu, dos de los más caros jugadores en la historia de la competición checa. Sin embargo, los resultados no responden a lo esperado.

El nuevo entrenador, Pavel Hapal, resaltó que a pesar de la posición actual en la tabla, el potencial del equipo es grande.

''Yo creo que el potencial del equipo es enorme. Lo que pasa es que hay que arrancarlo, y claro, mejorar los resultados. En mi opinión el Sparta no jugó mal en todos los partidos que he visto. Había periodos en que el equipo no funcionó bien. Sin embargo, si los jugadores, que son de un nivel muy alto, se esfuerzan, los resultados van a mejorar''.

Hapal habló también sobre la larga tradición del Sparta y como esto influyó en su decisión de unirse al equipo.

''Había muchos entrenadores que en el lugar en que me encuentro ahora dijeron que la oferta del Sparta es algo que no se rechaza. Creo que cada oferta se puede rechazar, pero yo veo al Sparta como el mejor equipo en la historia del fútbol checo y la verdad que cuando llegó la oferta, no tardé mucho en responder. Lo único que me vino a la mente fue si me dejarían a abandonar la selección eslovaca''.

El nuevo entrenador del Sparta, Pavel Hapal, es un antiguo centrocampista checo, que formó parte del equipo alemán Bayer Leverkusen y del Tenerife. Hapal jugó también seis meses en el Sparta, con el que ganó en 2000 la liga nacional. Terminó su carrera en 2002 y desde entonces fue entrenador de varios equipos checos y eslovacos. Su mayor éxito fue la victoria en la liga eslovaca con el equipo de Žilina, con el cual llegó hasta la fase de grupos de la Champions League.

Desde el año 2015 ejerció el papel del entrenador de la selección nacional de Eslovaquia sub-21. Hapal es el quinto manager del Sparta en el último año y medio y en Praga firmó un contrato hasta el año 2020.