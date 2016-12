28-12-2016 14:02 | Roman Casado

Diez medallas logradas por los deportistas checos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y el tercer triunfo consecutivo en la Copa Federación logrado por el equipo femenino de tenis. Esos han sido los mayores éxitos de los deportistas checos en 2016. Por otro lado, una de las peores decepciones la sufrió la selección de fútbol que se despidió de la Eurocopa de Francia nada más terminar la fase de grupos.

El deporte checo ha alcanzado varios éxitos conmemorables en el año 2016. Sobre todo, la patinadora de velocidad Martina Sáblíková volvió a vivir una temporada excelente. La competidora de 29 años de edad volvió a proclamarse campeona europea y mundial en la prueba múltiple en enero y marzo, respectivamente. Además, logró el título mundial en las pistas de 3 y 5 kilómetros.

Competidoras checas dominaron también en otros deportes invernales: la snowboardista Ester Ledecká logró el Globo de Cristal por su triunfo en la serie mundial de las disciplinas alpinas, mientras que Gabriela Soukalová se convirtió en segunda competidora checa en triunfar en la Copa Mundial de Biatlón.

Špotáková gana su tercera medalla olímpica consecutiva

Una temporada fantástica vivió también el atleta Pavel Maslák, que en marzo ganó el oro en 400 metros lisos en el Mundial en Pista Cubierta de Portland para agregar la presea de plata en el Campeonato Europeo de Ámsterdam en junio.

Lo único que le faltó al corredor era conseguir una presea en los Juegos Olímpicos. Chequia logró su única medalla en las pistas de atletismo de Río de Janeiro gracias al bronce de la lanzadora de jabalina Barbora Špotáková.

Aunque la doble campeona olímpica de Pekín y Londres no ha logrado completar su triplete de oro, se mostró muy satisfecha de conseguir su tercera medalla olímpica consecutiva.

“Creo que cada medalla olímpica es un éxito. Se nota en todas las disciplinas que es complicado, a alguien se le escapa la medalla por muy poco. Es una gran diferencia entre lograr el bronce y terminar en cuarto lugar, así que me alegro mucho de haberlo conseguido. No es una cosa natural, ganar una medalla siempre es difícil”, dijo Špotáková.

La delegación checa trajo de la ciudad carnavalesca un total de diez medallas: un oro, dos platas y siete bronces. La medalla más brillante la ganó gracias a la hazaña heroica del judoca Lukáš Krpálek que triunfó en la categoría de menos 100 kg. El checo luchó en la semifinal y final del torneo olímpico como en un trance.

“Para decir la verdad, lo viví como si no hubiera pasado nada. No recuerdo casi nada de lo sucedido. Fui a luchar decidido rendir a tope, pero después de ganar las semifinales contra el francés Maret, tuve que preguntar a mis compañeros ¿cómo sentencié la contienda, qué hice? Como estaba tan eufórico y tan deseoso de pasar a la final no me acordaba de nada. Ha sido una experiencia nueva para mí”, expresó.

La quinta Copa Federación para tenistas checas

El tenis se convirtió en Río de Janeiro en el deporte checo más exitoso: los jugadores de este país sumaron un total de cinco bronces: Petra Kvitová lo alcanzó en el cuadro femenino individual; la pareja Lucie Šafářová y Barbora Strýcová triunfaron en la lucha por el tercer lugar del dobles femenino; mientras que Lucie Hradecká y Radek Štěpánek hicieron lo mismo en el dobles mixto.

Las tenistas checas, además, confirmaron su excelente forma en septiembre, cuando Karolína Plíšková pasó hasta la final del Abierto de Estados Unidos, mientras que Lucie Šafářová se hizo con el título en el dobles femenino del US Open, junto a la estadounidense Bethanie Mattek-Sands.

Dos meses más tarde el equipo checo volvió a ganar la Copa Federación, sumando el quinto trofeo en los últimos seis años tras derrotar a Francia por 3-2 en la final disputada en Estrasburgo.

Con cinco títulos, Petr Pála se convirtió en el capitán más exitoso de toda la historia de la Copa Federación.

El ex jugador de 41 años, que alzó la copa con el cuadro nacional en 2011, 2012 y en los últimos tres años, subrayó que tiene la suerte de tocarle liderar la generación dorada del tenis femenino checo.

“El éxito se debe a que tenemos suerte y muchachas muy hábiles. Además contamos con una base muy amplia de jugadoras buenas de manera que una puede reemplazar a otra fácilmente. Ese es nuestro mayor fuerte. Llevo diciéndolo todo el rato, sin eso sería imposible seguir ganando. Me alegro mucho de que hayamos vuelto a triunfar”, indicó Pála.

El fútbol checo recibe un duro golpe en Francia

Mientras que el tenis femenino sigue entusiasmando a la hinchada nacional, los dos deportes checos más populares, el fútbol y el hockey sobre hielo, sufrieron un fracaso en 2016.

La selección de hockey regresó sin medalla del Mundial de Rusia tras caer en los cuartos de final ante Estados Unidos por 1-2 en la tanda de penaltis.

Aún peor terminó la selección checa de fútbol que se despidió de la Eurocopa de Francia ya tras la fase de grupos, cuando logró un solo punto tras empatar a dos contra Croacia.

El cuadro nacional, que llegó al país galo lleno de optimismo, mostró un rendimiento muy flojo en el partido contra España a la que sucumbió por la mínima y en el partido decisivo cayó por 0-2 ante Turquía. El arquero Petr Čech agregó que al equipo checo le faltó ánimo en Francia.

“Por alguna razón no nos encontramos en la mejor forma, ha sido obvio. Nos faltó energía y la chispa necesaria, aunque nos preparamos con ahínco desde el primer día que llegamos. Eso fue evidente en el primer partido contra España. Nuestro equipo mostró una fuerza enorme solo en los últimos veinte minutos del partido contra Croacia. Pero aun así, nos faltó algo”, indicó el guardameta del Arsenal que anunció poner punto final a su trayectoria en la selección una vez terminado el campeonato.

La bandera del fútbol checo la mantiene arriba por lo menos el Sparta de Praga a nivel de clubes. El subcampeón checo pasó en primavera hasta los cuartos de final de la Europa League, en los que no pudio con el Villarreal español.

Los rojos que llegaron tan lejos en las copas europeas tras 23 años pueden emular ese resultado también el próximo año, ya que en noviembre volvieron a clasificarse para la fase primaveral de dicho torneo al ganar el grupo K, por encima del Southampton, el Hapoel B. Sheva y el Inter de Milán.

Para terminar cabe destacar a otros cuatro deportistas checos que lograron excelentes resultados a nivel europeo: en junio, Markéta Sluková y Barbora Hermannová se proclamaron subcampeonas europeas en vóley playa en Alemania.

En julio, Jan Kuf logró el título en el Campeonato Europeo de Pentatlón Moderno en Bulgaria. Mientras que el ciclista en pista Tomáš Bábek se coronó rey europeo en keirin en octubre en Francia.