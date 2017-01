16-01-2017 12:40 | Roman Casado

Los tenistas Tomáš Berdych y Kristýna Plíšková pasaron a la segunda ronda del Abierto de Australia. El jugador número diez mundial avanzó sin lucha después de que se retirara por lesión su rival italiano Luca Vanni, mientras que Plíšková se impuso ante la suiza Viktorija Golubic en tres sets.

Apenas media hora tuvo que pasar jugando Tomáš Berdych en la pista de tenis el día inaugural del primer Grand Slam de año.

Después de derrotar por 6-1 al italiano Vanni en la primera manga pudo irse a esconderse del sol ardiente, ya que el italiano tuvo que retirarse por sufrir una lesión en la pierna derecha.

“Es agradable si uno puede acortar su estancia en la pista al mínimo con el calor que hace. Lo que vale es el resultado final, da igual si el partido es bonito, desde el punto de vista de estadísticas. Ya está y seguimos”, indicó.

El calor lo soportaba mal también Kristýna Plíšková que se enfrentó en el cuadro femenino a la suiza Viktorija Golubic y durante el partido incluso tuvo que pedir asistencia médica.

“El médico me dijo que no me preocupara, que puede pasar. Me recomendó beber solo agua, porque yo tomaba geles energéticos, azúcares, plátanos y no sé qué más cosas y luego me puse mal. Así que el agua me ayudó. En verano suelo acostumbrarme al calor y no me importa, pero si es así de manera ocasional, siempre me aplasta”.

Tras superar su malestar, la checa se impuso con parciales de 6-3, 2-6 y 6-4. Por su parte, la reciente ganadora del torneo de Shenzhen, Kateřina Siniaková, abandona Australia después de la primera ronda tras caer ante la alemana Julia Görges por 6-3, 3-6 y 4-6.