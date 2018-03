Se busca una nueva versión del himno nacional

La primera estrofa de la canción 'Donde está mi hogar' sigue siendo el himno nacional en su versión original desde el año 1918, cuando se fundó la República de Checoslovaquia.

La idea de hacer un arreglo moderno de la canción no es nada nueva. En los últimos cien años hubo varias propuestas. Sin embargo, nunca se llegó a un acuerdo.

La versión ceremonial del himno nacional tiene solo 45 segundos. Mientras que los deportistas checos al ganar no disponen de suficiente tiempo para disfrutar del momento, la duración media de otros himnos suele ser de 80 segundos.

David Kostelecký, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekin en 2008, se refirió a la duración del himno.

''Cuando estuve en el podio, me emocioné mucho y como no quería llorar tanto, me gustó la versión corta. Sin embargo, ahora diría que un deportista que llega a esta meta, sea un Campeonato o los Juegos Olímpicos, debería disponer de más tiempo para poder disfrutarlo''.

Jiří Kejval, director del Comité Olímpico Checo explicó que la intención era la de aprovechar el aniversario de Checoslovaquia para abrir el debate.

''El centenario de la fundación de Checoslovaquia es una buena oportunidad para reflexionar sobre el sentido de nuestros símbolos oficiales. Una buena pregunta es también por qué no tenemos la segunda estrofa, que podría responder a la pregunta Dónde está mi hogar''.

El encargado del nuevo arreglo es el compositor Miloš Bok, quien preparó tanto la versión instrumental, como la cantada. Bok destacó la importancia de la innovación en el proceso de la creación artística, y subrayó que abordó el himno nacional con máximo respeto. La nueva versión del himno nacional fue presentada este miércoles en vivo en la Radiodifusión Checa y el debate sobre su forma va a continuar.