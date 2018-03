Praga recuerda a Paco de Lucía

Los tonos emocionantes de flamenco marcaron la noche de domingo en Praga. Se cumplieron exactamente cuatro años y un mes desde el fallecimiento de Paco de Lucía.

El maestro o el monstruo, como se suelen referir al mayor protagonista del flamenco español los guitarristas, fue recordado con un concierto de Morenito de Triana, en la actualidad el máximo exponente de este género en Chequia y Eslovaquia.

Stanislav Kohútek, alias Morenito de Triana, procede de Eslovaquia. Sin embargo, a primera vista es casi imposible adivinarlo. Habla rápidamente y en voz alta con acento andaluz, y además parece un español cualquiera. Nos explica la importancia de la música de Paco de Lucía, que fue decisiva para que él pudiera desarrollar su pasión.

''Gracias a él hemos descubierto los extranjeros aquí en Eslovaquia o en la República Checa el flamenco, la emoción y la fuerza que tiene. Y nos hemos vuelto locos por flamenco. Entonces era como nuestro padre con la guitarra, indicándonos por dónde se puede y por dónde no se puede e intentando sacar nuestra música. Entonces la inspiración era él. Porque los guitarristas en Andalucía, en España, tenían también otros ejemplos Manolo Sanlúcar, Enrique de Melchor… los guitarristas que podían seguir y aprender. Pero nosotros aquí no teníamos nada, no sabíamos de esta música. Hemos descubierto esta música por Paco''.

Con motivo de la muerte de Paco de Lucía surgió la idea de conmemorar su vida y obra. Primero era una cosa chiquita y se organizaba solo un concierto en Praga. Sin embargo, luego fue ganando fuerza y este año se convirtió por primera vez en una gira por las ciudades checas y eslovacas en la que le acompañaron a Morenito el guitarrista Dario Piga, el saxofonista Arturo Soriano, los cajoneros Michael Cába y Mateo Garriga y la cantante Hana Iridiani.

Morenito de Triana creció en una familia de bailarines folclóricos y primero tocaba el piano. No obstante, no le gustó mucho, y como su padre trabajaba con niños gitanos, llegó a conocer la guitarra gracias a ellos. Se volvió loco por el flamenco, y junto con su hermano formó un grupo. El momento decisivo fue su llegada a Sevilla, explica.

''Teníamos unos conciertos en París. Y de allí llamé a mi casa. Le dije a mi madre: «Mamá me voy pa’ Sevilla. Voy a intentar y vamos a ver qué pasa no…» Me fui, me quedé cinco años y doy gracias a Dios y a Paco, porque allí conocí a gente maravillosa y he descubierto esta música tan grande. Y es mi forma de decir las cosas''.

Desde los palcos de bares de Triana llegó a ser respetado por los músicos locales hasta que le registró Juan Polvillo, uno de los mejores bailadores de flamenco. Junto a él viajó por todo el mundo.

Según Morenito, no podemos tocar como los gitanos de Andalucía. Sin embargo, los sentimientos los tenemos todos iguales, y por lo tanto podemos hacer una música profunda que sea flamenca con las otras influencias que hemos absorbido durante nuestras vidas.