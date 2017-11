Madrid en busca de talento checo

Más de 300 diseñadores y estudios de diez países participaron en la XIX edición del festival internacional Designblok, que durante el último fin de semana de octubre hizo lucir en Praga muebles, joyas, moda, juguetes, electrodomésticos y otros artículos de diseño contemporáneo.

La creciente fama de Designblok despertó el interés de la comisaria del Instituto de Diseño de Madrid, Floriana Petrosino, que partió a Praga a la caza de nuevos talentos. Su viaje surgió a raíz de la invitación del Centro Checo de Madrid, con el que la comisaria ha empezado a colaborar este año en la organización de la exposición “Bruselas en Praga, Picasso en Varsovia. Diseño en Europa Central 1956–1968”.

La exitosa cooperación impulsó la curiosidad de conocer también el diseño contemporáneo checo y a sus nuevas promesas, con el fin de desarrollar otros proyectos comunes, como afirmó para Radio Praga la comisaria Floriana Petrosino.

“La mejor ocasión para poder empaparnos un poco de una realidad tan compleja era la posibilidad de viajar a un festival. Elegimos Designblok porque teníamos muy buenas referencias y nos interesaban los nombres de las empresas y escuelas que se habían presentado en las ediciones pasadas. Nos gusta el hecho de que hay una sección dedicada a nuevos talentos porque somos una escuela de diseño y formamos talentos. Nos gustó mucho la decisión de poner en valor el talento joven”.

“Los nuevos glassmakers van más allá de la forma”

La sección de cristal y cerámica es la que más impresionó a la comisaria Petrosino. El inicio de este artesanado en el territorio checo se remonta al siglo XIII, y desde entonces el cristal de Bohemia ha consolidado una firme posición a nivel mundial.

“Lo que me ha sorprendido mucho es la contemporaneidad de las piezas en cristal y porcelana. Esto viene también de una costumbre de no conocer lo suficiente las culturas de otros países. Esta nueva generación de “glassmakers” utiliza el cristal no solo para crear una pieza artística sino también para comunicar algo y crear un debate”, indicó la comisaria.

Precisamente crear un debate a nivel internacional con los artistas, artesanos y diseñadores checos era una de las primeras ideas que le vino a la mente a la comisaria tras la visita al Designblok, según prosigue.

“Me planteo para el futuro invitar a diseñadores checos a exponer estas piezas en una de nuestras salas de exposiciones en Madrid. En conjunto de lo que había visto el día anterior y en otro estudio se me sugiere un proyecto futuro con el Centro Checo y el Instituto de Diseño de Madrid (IED), aunque esto puede ser también un proyecto que podemos exportar, ya que tenemos once escuelas en tres países: España, Italia y Brasil. Lo veo como una de las vías que podemos seguir”.

Intercambios e inspiraciones

Desarrollar una estrategia de colaboración entre los centros educativos checos y las sucursales de la IED Madrid para compartir ideas y experiencias es otra meta para el futuro, concreta Floriana Petrosino.

“Me gustaría un proyecto específico para cada escuela y una modalidad de intercambio de estudiantes a través de universidades. Por ejemplo, la Academia de Artes, Arquitectura y Diseño de Praga (UMPRUM) nos ha encantado porque ha sido impresionante el talento y el nivel profesional de los trabajos de fin de estudio que hemos visto en el Designblok. Basta contemplar una posibilidad de una semana de workshop para que los diseñadores de aquí puedan ir a Madrid y al revés. Nos llevamos muchos nombres y recuerdos y me voy con mi catálogo de Designlok como con un pequeño tesoro”.

Según concluyó Floriana Petrosino, toda la información y contactos los compartirá en Madrid con sus compañeros para contemplar nuevos proyectos.

De acuerdo con el Centro Checo, en el Designblok 2017 se impulsó otra futura colaboración entre el Instituto Europeo de Design Madrid y el grupo creativo Okolo, encabezado por el teórico del diseño checo Adam Štěch.