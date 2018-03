El país donde todos los jóvenes saben bailar vals

Jovencitas con vestidos blancos como la nieve, caballeros con trajes oscuros y guantes blancos. Las parejas giran elegantemente alrededor del salón de baile al compás de una melodía clásica, la mayoría de las veces un vals de Johann Strauss.

Uno podría pensar que estas escenas, que remiten a la primera mitad del siglo XX, pasaron a la historia con la revolución cultural de los sesenta y el advenimiento del rock y el pop. Pero cuando se trata de los ciudades y pueblos checos más pequeños, es posible que se equivoque. Las clases de baile clásico todavía están muy de moda para la mayoría de los adolescentes y sus padres.

Y es que, aunque Checoslovaquia se independizó del Imperio Austro-Húngaro hace ya un siglo, todavía hoy es posible encontrar costumbres y tradiciones similares en los países estuvieron bajo la égida de Viena. Una de ellas son las clases de bailes de salón, que todavía se consideran un rito de iniciación tanto en Austria como en Chequia.

No ser el tipo que se sienta a ver bailar en un rincón

El salón de baile de Žďár nad Sázavou, un pequeño pueblo en la frontera entre Bohemia y Moravia, está literalmente lleno de gente joven, sus padres y amigos. Tomáš está en su segundo año en la escuela secundaria checa.

“Estaba un poco asustado de bailar con chicas por primera vez, pero ahora es muy divertido. Francamente, al principio, no quería tomar estas clases, no pensaba que fuera importante o incluso necesario. Ahora, sé que me arrepentiría si no hubiera venido. Es realmente bueno para un adolescente tomar clases de baile, aprender a socializar correctamente. ¡Quiero ir a los bailes y no quiero ser el tipo que solo se sienta y mira a los demás!”

Y para ayudar a Tomáš a no convertirse en ese hombre que acaba de sentarse en la esquina, tenemos a los maestros de baile Jiří Černý y su esposa Marcela. Según Jiří, bailar siempre ha sido parte de sus vidas.

“Empezamos como escuela de baile en 1992, así que lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Mi esposa y yo éramos de salón profesionales y representábamos a Chequia en competiciones internacionales. Llegamos a ser finalistas de la República Checa en bailes estándar y latinos. Comenzamos con un solo curso en una ciudad aquí en la región de Vysočina y nuestra clientela fue creciendo gradualmente. Ahora impartimos nueve cursos en las principales ciudades de esta región, exceptuando Třebíč”.

Para Marcela Černá, el secreto es hacer todo lo posible para que los alumnos se enganchen.

“Nos encanta trabajar con gente joven y nos gusta saber que nuestro trabajo tiene sentido, que hacemos un esfuerzo para que disfruten bailando. Cuando vemos que la energía que ponemos nos viene de vuelta, eso es una motivación para nosotros. Apreciamos mucho este trabajo”.

Las clases de baile todavía se consideran como una especie de educación social requerida para los más jóvenes, si quieren convertirse en miembros respetados en la comunidad de clase media de su ciudad, especialmente si es un municipio de pequeño tamaño.

Esta norma social despierta la envidia de profesores de baile de todo el mundo, nos cuenta Černá.

“Sabemos que no funciona así en otros países europeos. Nuestros amigos de los Países Bajos vinieron a vernos y quedaron realmente asombrados al ver a todos estos adolescentes tomando clases de bailes de salón. ¡Simplemente no podían creerlo! Dijeron que deberíamos tratar de mantenerlo todo el tiempo posible. Porque, dijeron, cuando abran un curso de, digamos, chachachá cubano, vendrán en su mayoría estudiantes adultos bastante maduros: hombres con esmoquin, mujeres con vestidos largos. Luego se les unirán algunos jóvenes estudiantes que a menudo vienen directamente de la playa en pantalones cortos y todos juntos aprenderán un baile en varias lecciones. Así es como funciona en los Países Bajos. Entonces, cuando vieron que nuestros cursos aquí ofrecen una instrucción compleja durante casi cuatro meses, no solo de baile, sino también de comportamiento social, vestimenta y etiqueta, casi no podrían creer que este tipo de educación en esta forma clásica aún sobreviviera. ¡Decían que era increíble!”

Pero incluso aquí los maestros de baile tienen que pensar estratégicamente. Los jóvenes no solo esperan aprender bailes clásicos. Como explica Marcela, tienen que ajustar el plan de estudios para cumplir con las expectativas de los estudiantes de ser entretenidos y educados.

“Esta generación adolescente lo que siente más cercano es el baile de discoteca. Por eso solemos abrir el curso con algún baile de este tipo porque es más probable que lo disfruten, se motiven y vengan a la clase siguiente. Si comenzamos con, por ejemplo, el vals, que generalmente les resulta bastante difícil, pues no les gustará y por lo tanto es más probable que dejen de venir”.

Un vals que sobrevive en el campo

Pero a pesar de que la cantidad de jóvenes que baile valses sigue siendo impresionante, el maestro de baile Jiří Černý nota una disminución a largo plazo en el número de estudiantes.

“El interés sigue siendo el mismo, pero en general el número de jóvenes se reduce. Esto tiene que ver más con la curva demográfica, la numerosa generación nacida en los años 70 y 80 ya ha madurado, y desde ese momento el número de alumnos se reduce. Pero los estudiantes de secundaria vienen prácticamente todos”.

Aun así, uno no puede dejar de advertir cierta exclusividad de clase en el salón de baile. Es mucho más probable que los estudiantes adolescentes provengan de familias de ingresos medios o altos. Asisten casi exclusivamente a una de las escuelas secundarias locales y es mucho más probable que continúen y obtengan una educación universitaria.

No es que los niños de la clase trabajadora no sean bienvenidos. Pero para ellos y sus familias, incluso en una sociedad checa relativamente igualitaria, las clases de baile son a menudo algo demasiado ostentoso, incluso esnob.

De hecho la coyuntura económica influye en el éxito de las clases, explica Jiří Černý.

“El interés deriva de la situación económica en el país, si la gente tiene trabajo, si hay bastante trabajo y ganan dinero. La matrícula del curso es solo una parte del gasto total que supone: es necesario tener la ropa adecuada, y eso a las chicas les cuesta aún más dinero”.

Además, Marcela Černá señala que las clases de baile clásico son algo que sobrevive principalmente en el campo y no tanto en las ciudades.

"Si se divierten, la escuela de baile será viable. Sabemos que en Praga y otras ciudades más grandes tienen cada vez menos estudiantes adolescentes. Las posibilidades de entretenimiento son simplemente diferentes en las grandes ciudades. Lo sabemos por lo que nos cuentan nuestros colegas cuando los vemos en los congresos de baile. Dicen que tienen cada vez menos estudiantes jóvenes y cada vez más adultos. Nosotros lo tenemos al revés. Aquí son los niños los que quieren aprender a bailar y con los adultos tenemos cursos más pequeños."

Al menos por el momento, las clases de baile continúan. Como un recuerdo viviente de los tiempos en los que Chequia todavía era parte del Imperio Austro-Húngaro y el vals de Viena reinaba en los salones de baile de todo el país.