El escritor colombo-checo al rescate de los poetas suramericanos

El Quijote es un personaje que es sinónimo de locura pero al mismo tiempo de una locura optimista y tal vez incomprendida por quienes se oponen a ver más allá de lo que la realidad les presenta.

“Quijotesco”, así es catalogado el proyecto 'En busca de Poetas' del escritor colombo-checo Eduardo Bechara Navratilova, quien después de darse cuenta del poco reconocimiento que tiene la poesía en América del Sur, decidió emprender un viaje en busca de aventuras e historias literarias, tal como lo hizo el Quijote. Su propósito es luego compilarlas en una antología que se titula 'Breve Tratado del Viento Sur’.

Bechara expresa que desde Colombia resultaba más cómodo viajar a la parte sur del continente y que esto representaba un buen motivo para iniciar el proyecto, además, comenta que había una característica en particular que llamaba su atención sobre esta región del continente.

“Lo más próximo a nosotros era América del Sur y justamente por eso llevamos cinco años haciendo el proyecto en nuestra querida América del sur en donde ha sido importantísimo porque me he dado cuenta que lo social atraviesa la poesía de forma transversal”.

Profundizando un poco más acerca de lo social y de las coyunturas políticas que hacen parte de América, el escritor explica que durante su viaje pudo observar cómo la poesía juega el rol de ser un vehículo de protesta en contra de las injusticias y cómo el poeta trata de crear un mundo utópico en el que quisiera vivir.

Así mismo, realiza una comparación entre la poesía suramericana y la de Europa Central y hace énfasis en su función de denuncia o protesta.

“Mientras que en las dictaduras de derecha que se dieron en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil los poetas escribían en contra de esa dictadura de derecha, acá en Checoslovaquia y la antigua Cortina de Hierro escribían en contra de las dictaduras de izquierda entonces lo interesante es ver como la poesía esta puesta al servicio de la libertad”.

Eduardo Bechara, de padre de origen libanés y madre checa, tuvo una crianza multicultural que se caracterizó por tener unas bases literarias y artísticas solidas las cuales marcaron su crecimiento como artista. Bechara agrega que agradece haber tenido esta mezcla interétnica en su hogar ya que dice que “era muy interesante porque siempre había una visión diferente acerca de la vida”.

Su conexión con la República Checa y con Praga siempre ha estado presente. Durante el año 2001 estuvo temporalmente en la ciudad aprendiendo checo y en el año 2008 realizó un programa de literatura en La Universidad Carolina. Admite que vivir en la capital checa es un sueño que siempre ha querido cumplir y que piensa realizar una vez termine con su proyecto 'En busca de Poetas'.

Bechara recuenta el momento en que este deseo se convirtió en una de sus metas más importantes, lo cual sucedió en el verano de 1997, año en que por primera vez visitó la ciudad de Praga.

“Hacia las seis de la mañana vi el Puente Carlos con Malá Strana y el Castillo y la niebla metida dentro del Castillo, me pareció un lugar tan asombroso que en ese momento decidí que yo me quería venir a vivir a Praga…en ese momento”.

Eduardo Bechara, además, publicó un poemario en homenaje a Praga titulado, 'Poemas a una ciudad, un insecto y una mujer'. En cuanto a la poesía checa, el autor colombo-checo piensa que debido a su historia política, su composición se destaca por ser una oda a la libertad. Y de igual forma opina que la poesía checa contemporánea está alimentada por este pasado y este legado poético. Al respecto Bechara resalta.

“Cuando tienes un pueblo que vive lo que vivió Checoslovaquia y el resto de países de la Cortina de Hierro durante el comunismo, esas situaciones límites son grandes generadoras de buena poesía porque los poetas tienen que decir las cosas sin decirlas entonces se genera un lenguaje encriptado en donde el lector es el que tiene que buscar detrás de las palabras qué es lo que verdaderamente está diciendo el poeta”.

En la capital checa, Bechara tiene varios lugares de su interés que piensa visitar durante su estadía. Comenta en particular uno de sus lugares favoritos.

“Siempre que estoy atravesando el Puente Carlos siento que las estatuas me hablan y me susurran y me dicen, este es tu lugar por qué te estas yendo otra vez, entonces ese es uno de mis grandes lugares de Praga… Todo lo que es la vera del río Moldava me encanta, caminar por Malá Strana y el reloj astronómico, todos son lugares fantásticos”.

La expedición comenzó en el año 2013, en la Patagonia y no está cerca de terminarse. Después de cinco años durante los cuales recorrió países del sur como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, Eduardo Bechara encontró tantos poetas que una antología resultó quedándose corta; por lo cual se dispuso a compilar poesía de acuerdo a las regiones de la parte sur del continente.

El proyecto tendría como fecha de terminación el año 2022, dónde ya se habrían visitado Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.

Eduardo Bechara Navratilova además de ser escritor, es abogado graduado de la Universidad de los Andes de Colombia y tiene una maestría de escritura creativa en la Universidad de Temple de Philadelphia donde también fue profesor. Entre sus principales obras están las novelas 'La novia del torero', 'Unos duermen, otros no' y el poemario 'Poemas a una ciudad, un insecto y una mujer'.