Damos inicio a la cita de este día abriendo ansiosos los sobres que nos llegan desde tan lejos, así como los últimos correos electrónicos que hemos recibido.

Desde España nos escribe nuestro asiduo escucha, Lorenzo Martín Martín, quien nos envía noticias de su ciudad, la estudiantil Salamanca. La ciudad se encuentra ahora de fiesta porque su prestigiosa universidad, en torno a la cual gira practicamente toda la vida salmantina, está conmemorando su octavo centenario.

Lorenzo nos envió el recorte de una imagen del acto cívico realizado en la ciudad en el marco de la retirada del medallón de Franco, ubicado en la Plaza Mayor de Salamanca.

Ciertamente, hace exactamente un mes fue retirada la imagen de Francisco Franco que estuvo allí durante 80 años. El caudillo de España, tal como rezaba la leyenda que bordeaba la imagen, estableció en Salamanca su cuartel general entre julio de 1936 y octubre de 1937. Fue entonces cuando la ciudad se propuso erigirle busto, instalándose finalmente la figura el primero de octubre de 1937.

Junto a Franco se exhiben también personajes de la monarquía y cultura española, como Antonio de Nebrija, Cervantes, El Cid, Santa Teresa de Jesús y otros. Pese a que muchos locales estaban en contra de retirar la imagen de Franco, la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León autorizó la acción que ya llevaba unos 10 años en disputa en vista de que no existen “las suficientes razones artísticas, religiosas ni arquitectónicas” para mantenerla. Así lo ha declarado la comisión.

Hablando del pasado y la memoria, Lorenzo nos agradece por las imágenes que les hemos enviado de Chequia y menciona que en su caso aquello que dice el poeta renacentista español Garcilaso de la Vega en su 'Soneto X': “…verme morir entre recuerdos tristes”, no se aplica a su caso, pues para él “recordar es re-vivir, volver a pasar de nuevo por lugares y situaciones donde los sentimientos encontraron cauce…”

Una lluvia en demasía

Vámonos ahora al otro lado del Atlántico, al Cono Sur, desde donde nos sigue Jorge Bustos Alarcón. “A todos mis respetados locutores y personal técnico de Radio Praha, un caluroso abrazo de amistad, desde Talagante, Chile”.

Esas son las palabras de Jorge para todo el equipo que hace esta labor posible así como la comunicación con ustedes, nuestros oyentes.

Entre otras cosas nos comenta Jorge que en el norte de Chile azotan los temporales de lluvia, una zona de por sí desértica y seca, donde descansa el sequísimo desierto de Atacama.

Jorge, tú por suerte eres del centro de Chile. A pesar de que a esas tierras secas, tal como él comenta, no les viene mal la lluvia, a sus pobladores e infraestructura los ha afectado muchísimo y de una manera lamentable.

Chile es definitivamente indomable. Cuando no son lluvias, son incendios, si no son incendios, son terremotos y maremotos. Le enviamos un fuerte abrazo a los chilenos del norte, esperamos que resistan los embates de las lluvias.

Mientras que los sureños se abrigan, los del Caribe no saben qué hacer con tanto calor. Adriel Amaya Armas, de Cuba, nos dice “sólo las lluvias han podido aliviar el calor veraniego cubano”.

En la isla los chaparrones tampoco han caído en la medida justa, pues la provincia de Matanzas y Mayabeque han sufrido inundaciones.

El puente Carlos y el veraneo checo

El 9 de julio de 1357 se inició la construcción del puente de Carlos en Praga, es decir, hace 660 años.

Este puente es, entre todos los puentes de la capital checa y toda la república, sin duda el que más paseantes recibe y resiste. A veces la cantidad de turistas que sobre él se aglomeran es intimidante.

De la misma manera, la cantidad de likes que ha recibido en Facebook el artículo que le dedicamos al puente en su aniversario es asombrosa. Algunos de nuestros seguidores comentan con orgullo que por ahí pasaron, como Ana González Juárez. Otros lo tienen en su lista de visitas pendientes, como afirma Mariela Moreno: “un lugar pendiente, ya que es la tierra de mis abuelos”.

El puente de Carlos o Karlův most, en checo, es sin duda un emblema del país. Además, es como un punto focal que asalta la mirada incluso sin buscarlo desde varios puntos de la ciudad.

A nuestros seguidores les ha causado gracia las maneras checas de veraneo. Y sí, así se pasa el verano en Chequia, a las orillas de los ríos, en los parques, frecuentando las funciones de cine y las piscinas al aire libre. Por nuestra parte, no nos podemos quejar de este verano. Hasta ahora no hemos tenido lluvias torrenciales y la sensación de calor es bastante agradable así que estamos muy bien.

Sí, es que nos lo merecíamos después de tan largo invierno. Por cierto, uno de los eventos clásicos del verano checo es el Festival de Cine Internacional Karlovy Vary, de cuyas novedades están ustedes al tanto a través de nuestra página web y emisiones.

Hay gente que, de hecho, no se pierde ni una edición del festival y va religiosamente cada año. Esta vez, después de 15 años, resultó ganadora una película checa, titulada 'El pequeño cruzado' ('Křížáček'). Si la película llegase a los cines de su ciudad no se la pierdan y así se llevan una impresión del actual cine checo.

A nuestros escuchas españoles les damos la buena noticia de que la pieza de Gustavo Salmerón, titulada 'Muchos hijos, un mono y un castillo', se llevó el premio en la categoría de documentales.

Ya nos vamos acercando al final de esta cita, pero por supuesto seguiremos a la espera de sus cartas en la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 120 99, República Checa; y de sus correos electrónicos en la casilla electrónica cr@radio.cz. En Facebook y Twitter también estamos. ¡Hasta nuestro próximo encuentro!

Soneto X de Garcilaso de la Vega (Toledo, 1498-Niza, 1503)

Oh dulces prendas por mi mal halladas,

dulces y alegres cuando Dios quería,

juntas estáis en la memoria mía

y con ella en mi muerte conjuradas!

¿Quién me dijera, cuando las pasadas

horas qu’en tanto bien por vos me vía,

que me habiades de ser en algún día

con tan grave dolor representadas?

Pues en una hora junto me llevastes

todo el bien que por términos me distes,

lleváme junto el mal que me dejastes;

si no, sospecharé que me pusistes

en tantos bienes porque deseastes

verme morir entre memorias tristes.