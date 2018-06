Bienvenidos nuevamente a Cita con los oyentes querida audiencia, esperamos que hayan tenido una buena semana.

Hoy es un día especial porque una de nuestras fieles oyentes está de cumpleaños, así que ¡felicitaciones a María del Carmen Ramírez Benítez! Un gran abrazo de parte de todo el equipo.

María del Carmen, le deseamos un día inolvidable rodeado de amor y felicidad.

Seguimos con nuestra correspondencia como es costumbre y con los saludos que nos han envidado en los últimos días.

Desde Salinas, Ecuador, Javier González nos dice: “Les envío saludos muy afectuoso a todos los integrantes del equipo de la sección española, expresando mi gratitud por el trabajo que hacen día a día para dar a conocer el acontecer diario de su país.”

¡Muchas gracias Javier! Es con mucho gusto que realizamos nuestro trabajo para que ustedes puedan conocer más sobre la Republica Checa, ¡saludos para usted! Y desde el país vecino a Ecuador, Henry Valencia nos escribe lo siguiente: “Amigos que bueno comunicarme con ustedes, visito su portal web y escucho su buena radio… saludos desde Florencia, Caquetá, Colombia.”

Henry, es bueno poder comunicarnos con usted también, gracias por sus saludos, le mandamos un abrazo caluroso desde la capital checa.

También nos llegó una carta desde Holguín, Cuba, de Osmany Cabrera Herrera, quien no solo nos ha mandado sus saludos, sino que también nos ha hecho una petición.

Sí, Osmany nos dice: “Es para mí una emoción poder retomar una vez más, como a cada rato, pues Radio Praga es mi emisora favorita por lo que siempre saco un tiempo para escucharles a través de mi radio receptor.”

En la carta nos agrega que le gustaría dar a conocer sus datos para ampliar sus nuevas amistades en el mundo. Así que si alguno de nuestros oyentes quiere comunicarse con ella lo puede hacer a su buzón de correo, Osmany Cabrera Herrera P.O. box 177- Holguín 1 Holguín 80100- Cuba.

Música checa

Nuestros oyentes nos han escrito en sus cartas sobre los temas que les han interesado y llamado la atención. Últimamente han hablado acerca de los que tienen que ver con la música.

Sí Daniel, Juan Carlos Gil Mongío, de Zaragoza, España escribe que de los programas de este mes el que más le ha gustado es el que fue dedicado a Lukáš Klánský, pianista checo y dice que le pareció interesante el hecho de que ofrece conciertos benéficos.

Me parece importante agregar que Lukáš Klánský, es uno de los músicos más talentosos de la joven generación y estoy de acuerdo con nuestro oyente en que es muy valioso que realice conciertos benéficos para ayudar a organizaciones que brindan servicios a niños discapacitados, o en casas para ancianos.

Invitamos a nuestra audiencia a leer este artículo que pueden encontrarlo en nuestra página web. Hablando de música Daniel, la semana pasada realizamos una nota sobre un contrabajista checo que en los últimos años se ha destacado por su gran talento.

Sí claro, se trata de Jiří Slavík es el único intérprete de jazz checo que se graduó en la prestigiosa Real Academia de Música, en Londres y que después de varios años en el extranjero retornó a la República Checa, donde actúa como solista.

El músico checo ahora vive en Praga y al igual que Lukáš Klánský quiere ayudar con su música ya que ofrece conciertos de carácter educativo destinados a los escolares.

No podemos continuar sin agradecer por sus informes de recepción a:

Héctor Frías, de Chile; Paula Camargo y Rudimar Luiz Belusso, de Brasil; José Amador Hidalgo, de Argentina y Javier González, de Venezuela.

Melissa, te parece entonces si antes de terminar nuestra cita, pasamos a hablar sobre las noticias más comentadas en la página de Facebook?

Sí Daniel, son muchas las publicaciones que han obtenido reacciones de los seguidores, pero hay dos en particular que han recibido comentarios diversos.

Una de ellas, es la noticia sobre los miles de jóvenes sin hogar que viven en las calles checas ya que según la organización de ayuda social Ejército de Salvación, en la República Checa hay un gran número de sintechos menores de 26 años. Nuestros seguidores se sintieron sorprendidos y tristes con el hecho. Taili Leon piensa que se deberían implementar y ofrecerles alternativas para alejarse de las calles y comenta: “Hay que motivarlos a hacer yoga, danza, deportes e incorporarlos a trabajos en el campo o fábricas. Con Supervisiones sociales.”

Miguel Adriana anota: “Parece que la globalización, ser parte de la UE pero no de la zona euro, hace más difíciles los panoramas para los jóvenes.”

Pero hay quienes no entienden la razón de esto, José Vega comentó con un poco de asombro: “ Un país con el 4% de paro, en donde hasta yo tuve oportunidad de trabajo siendo extranjero y sin saber bien el idioma, me parece que quien esté en esa situación allí, es un tuerce botas, o un desaliñado/a...”

La otra publicación que más reacciones obtuvo fue la de acerca de los problemas de infraestructura de Praga. A diferencia de los países del oeste de Europa, unos 25 años después de la caída de la Cortina de Hierro y 14 años después de la entrada en la Unión Europea, la República Checa sigue sin disponer de un ferrocarril de alta velocidad.

Sin embargo, casi todos los comentarios son positivos ya que la mayoría piensa que no hay mucho de qué quejarse. Germán Vetón dice: “Sin embargo se puede llegar a muchos pueblos en tren de cercanías, media distancia... Cosa que en España se ha ido perdiendo.” Y Seb Mira agrega: “Yo vivo en chequia y no me quejo.... Como los checos.”

Tomáš Mladěnka parece estar de acuerdo al comentar: “¿Y qué? No es necesario. Luego se van a quejar que no hay rascacielos en el centro de Praga.”

Y Con esto concluimos nuestra cita queridos amigos. No olviden enviarnos su correspondencia aquí a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, Código postal 120 99, República Checa y así mismo, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico cr@radio.cz Esperamos sus comentarios y reacciones acerca de nuestra programación que pueden hacer en las redes sociales de Facebook y twitter. Hasta la próxima ocasión, ¡un abrazo para todos!