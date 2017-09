Qué vivan las postales y la onda corta

Nos encontramos en nuestra primera cita del mes de septiembre. Acá en la República Checa sentimos ya un aire frío, pese a que todavía falta para el equinoccio de otoño.

Antes de entrar en materia quisiéramos agradecerles por sus informes de recepción a nuestros queridos amigos José Amador Higaldo, de Argentina; Alberto Hindeburgo Fetter, de Brasil; Hugo Longui Moreno y Juan Carlos Buscaglia, de Argentina; Juan Morales, Enric Ballester, Juan Diez y Abelard Rodríguez, de España; y también a Andrea Zucci, de Italia.

Viajar a través de las ondas y el arte de declinar

Esta vez abrimos de primero las cartas que provienen de este mismo viejo continente. Entre ellas nos encontramos con una grata sorpresa: un oyente de Italia, el señor Marzio Vizzoni, quien nos escribe "Escuchar la radio es como viajar. Mi receptor es la estación de guagua para empezar viajes."

Así como para Marzio sintonizarnos es una forma de desplazarse hacia otros parajes, para nosostros recibir una carta de un país no hispanohablante es también una forma de viajar. Inmediatamente se nos despertó la curiosidad y buscamos en el mapa la ciudad desde donde nos escribe Marzio, Lucca. Es una ciudad en la región de Toscana, al centro-norte de Italia. Entre sus principales atracciones destacan las ruinas de un anfiteatro romano, visibles en la Plaza del Anfiteatro así como las antiguas murallas renacentistas que custodiaban la ciudad y que hoy en día permanecen intactas.

Marzio, gracias por seguirnos y por hacernos su compañero de viaje. Nos vamos ahora a Zaragoza, España desde donde nos escribe Juan Carlos Gil, contándonos que le llama la atención un capítulo de 'Hable checo con Radio Praga', en el que hablamos sobre los colores y las declinaciones de la lengua checa. "En mi opinión, es lo más difícil para un hispanohablante. Recuerdo que en mis tiempos de latín en bachillerato éstas eran una tortura", comenta Juan Carlos.

Nosotros estamos totalmente de acuerdo contigo. Son el gran reto del checo para un hispanohablante y, en realidad, para cualquier hablante de una lengua latina.

Ciertamente, aunque el español proviene del latín que, contenía cinco declinaciones, estas se fueron perdiendo en las lenguas que se desprendieron de esa, digamos, lengua raíz y prácticamente no queda vestigio alguno en las lenguas romances de los casos de declinación.

¿Ana, podrías explicar de manera concisa y sencilla qué implica esto para un hispanohablante que estudie checo?

Bueno, significa que gran parte de las palabras las va a aprender en principio en una forma pura y luego ésta va a tener muchas variaciones. La variación se da en la terminación de la palabra e indica la función gramatical que cumple la palabra en una oración.

Lo cierto es que para los que tuvieron alguna introducción al latín y además a la lingüística tienen una gran ventaja si quieren estudiar checo o cualquier otra lengua eslava, pues al menos entienden el concepto de declinanción y caso.

Un cerro de postales

Ya nada más pensar en esto de declinar y de las funciones gramaticales nos da un poco de flojera. No nos seguiremos aburriendo con esto y vamos a revisar las cartas del continente americano.

Arrancamos con el luminoso Caribe adonde le envíamos un saludo a nuestro fiel escucha, Osmany Cabrera Herrera. Osmany nos escribe que le parece que el contenido de este programa 'Cita con los oyentes' está cambiando, puesto que en palabras de él: "están prestando más interés a los mensajes de Facebook". Nos recuerda que no todos los oyentes disponen de Internet.

Osmany, la verdad es que sí, que en los últimos meses hemos dedicado la cita más a quienes nos escriben por las redes y a la información más leída en la web. Lo que sucede es que no hemos recibido tantas cartas y suponemos que es debido al verano y las vacaciones.

No obstante, queremos decirte que no olvidamos en lo absoluto a nuestros seguidores de la onda corta y el material físico que nos llega de ustedes por correo postal nos da un inmenso placer. Y para que no te quede duda de ello le ponemos mano a las postales y cartas de América Latina.

Nos escribe nuestro amigo chileno Jorge Alberto Bustos Alarcón, "ya se acerca el mes de septiembre (…) un mes muy hermoso de la chilenidad".

Claro, en septiembre tiene Chile sus fiestas patrias en las que conmemoran los hechos más significativos de su épico siglo XIX. Si no nos equivocamos celebran entre ellas el establecimiento de la Primera Junta Nacional de Gobierno (18 de septiembre de 1810), el proceso independentista y la formación de Chile como Estado nación.

A propósito de celebraciones nos envía Jorge Alberto un folleto referente al bicentenario de la Armada. Nos cuenta que durante el mes de septiembre se festejan este año las glorias del ejército chileno a 200 años de su creación. Según lo poco que alzanzamos a investigar, parece que la nación chilena venera en grande a su armada, especialmente la Marina.

Tenemos también de Jorge Alberto una postal de Iquique, que está al norte de ese país largo y estrecho, capital de la región de Tarapacá. Todos los que integran el equipo de redacción te envian recuerdos. Hernán Rodríguez Suárez nos escribe desde Santa Rosa de Viterbo, en Colombia, "Me alegró la nota sobre el resurgimiento de la tarjeta postal y siendo partícipe de tan interesante pasatiempo, decido enviarles una".

Muchas gracias Hernán por el detalle de la postal. En ella podemos admirar el parque principal de la ciudad, donde se alza una estatua de Rafael Reyes Prieto (Santa Rosa de Viterbo, 1849-Bogotá, 1921), quien fue Presidente de Colombia entre 1904 y 1909.

Y no podemos dejar de mencionar las palabras que hemos recibido de México, de nuestro escucha Sergio Fuentes Vásquez. "Me gusta el programa de las cartas porque así podemos tener amistades con personas de los cinco continentes".

Sergio, a nosotros nos pasa igual. En la cita sentimos que nos encontramos en una acogedora comunidad internacional donde intercambiamos información y donde sobre todo nosotros recibimos mucho conocimiento de parte de ustedes. Es como un receso en la imparable rutina radial.

Nos comenta Sergio que él vive cerca del Citlaltépetl, el cerro más alto de México, de una altitud de 5747m. Es un volcán activo y su nombre náhuatl significa Monte de la Estrella. Se le conoce también como Pico de Orizaba.

"La radio es soñar y que se haga realidad"

En esta ocasión no nos queda mucho espacio para comentar lo que sucede en nuestro Facebook. Sin embargo, nos llama la atención los lindos comentarios a los videos de la radio que hemos montado.

A veces nuestra labor tiene un alcance mucho más que informativo. Por ejemplo, Lidia Kosik menciona que gracias a Radio Praga logró hacer contacto con la familia de su abuela y agrega "la radio es soñar y que se haga realidad". Lilia Torrentera agrega que visitó nuestra estación hace más de una década y lo califica como "lo mejor que le ha pasado en la vida".

Cerramos con Javier González Nungaray, quien afirma: "Para mí, Radio Praga siempre ha sido una emisora muy buena, desde Radio Praga Checoslovaquia hasta la de hoy en día. Disfruto ver su página web y escuchar todos sus audios".

Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por sus cumplidos y su lealtad.

Les recordamos la pregunta actual. Según la historia sobre las estatuas del Puente de Carlos de Praga que les contamos en la última cita, ¿podrían decirnos cuál de las tres estatuas mencionadas fue destruida por los husitas en una batalla?

Seguiremos a la espera de su correspondencia en Radio Praga, Redacción Iberoamericana, calle Vinohradská 12, Praga, código postal 120 99, República Checa; sus correos electrónicos en cr@radio.cz.

Y si no logran sintonizarnos no se preocupen que a través de nuestra página web www.radio.cz pueden mantenerse al día o si no en las redes Facebook y Twitter. ¡Hasta la próxima cita!