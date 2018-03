Otra cita: "con mi radio prendida"

Nuestra última cita del mes de marzo no encuentra ni por dónde comenzar.

Yo creo que podríamos comenzar con lo más esperado y con las buenas noticias, que es que ya tenemos los ganadores a la última pregunta.

Muy bien... empecemos entonces recordando la última pregunta. ¿Cuál es el nombre del ciclo de poemas sinfónicos de Federico Smetana interpretados por el maestro Kubelík en el marco del Festival Primavera de Praga en 1990?

Estos poemas se titulan "Mi Patria" y los ganadores son:

Jorge Luis Dávila Mena de Perú y Andrea Tucci de Italia.

¡Felicidades a ambos! Y muchas gracias por participar y desde ya les anunciamos que en lal próxima edición de Cita con los Oyentes tendremos la nueva pregunta.

Tenemos mucha correspondencia en papel e incluso un par de postales.

Bueno, se me ocurre empezar aludiendo a la carta de Jorge Leandro Zoque Concepción, quien nos escribe por primera vez desde Holguín, Cuba.

"Hola amigos de Radio Praga. Esta es la primera vez que les escribo una carta. Lo hago con el objetivo de saludarles y expresarles que desde hace tiempo escucho la vecina y hermana Radio Eslovaquia Internacional por la radio de onda corta”.

¡Qué agradable recibir cartas de nuevos escuchas!, aunque en realidad no es que sea un nuevo escucha, pero por primera vez hace contacto con nosotros.

De la isla tenemos también noticias de algunos de nuestros radioaficionados. Nos ha escrito Osmany Cabrera Herrera para decirnos: "Querida familia de Radio Praga, una noche más sentado en mi mesa y con mi radio prendida escuchando la programación de su emisora que cada día me enamora más".

Gracias Osmany, con esas palabras nos hacemos una clara idea de ti en nuestra sintonía.

De Odani Álvarez Peña hemos recibido una tarjeta postal cuyo motivo es el imponente Capitolio de La Habana.

Lo que más me gusta de la imagen es que el Capitolio está rodeado de palmeras y lo único que realmente se ve de la edificación es la cúpula. Todo lo demás lo tapan las palmeras.

Nos acaban de llegar las cartas de nuestros escuchas brasileños que nos enviaron en ocasión del Carnaval.

Aquí hay una carta de nuestro querido Alberto Hindeburgo Fetter. "Estoy muy feliz con la conquista de la primera medalla de oro de la atleta checa en los Juegos de Invierno de Corea".

Pese a que el señor Hindeburgo no menciona el nombre sabemos que se refiere a la super atleta Ester Ledecká, quien trajo a Chequia dos medallas de oro en las disciplinas de esquí alpino y snowboard. También nos comenta que durante los días del Carnaval los problemas de la nación brasileña parecen haber desaparecido por completo.

Ahora recuerdo que Brasil celebrará elecciones presidenciales en octubre de este año con un escenario bastante polarizado.

Sí, es que los candidatos a la cabeza de las encuestas son el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y un representante de la ultraderecha, Jair Bolsonaro.

Es un año de elecciones en Latinoamérica, esperemos que sea para bien.

Del inmenso país tropical nos escribe también José Moacir Portera de Melo.

"En el país siguen los problemas de siempre, con mucha corrupción, promesas y no hay una solución a la vista. La Copa Mundial de Fútbol hará que se olviden los problemas, pero igual estarán por acá". Son las palabras de José Moacir.

Cierto que este año es el Mundial de Fútbol en Rusia. Comienza el 14 de junio y termina a mediados de julio.

Si mal no recuerdo es la primera vez que un país de Europa Oriental hace de anfitrión de estos juegos.

Por cierto, ahora que hablamos de fútbol aquí tenemos una carta de Julen Erostegui, de Bilbao y nos cuenta algo muy curioso: "a finales del pasado 2017 hemos podido disfrutar de la visita en el País Vasco de la selección de fútbol femenina de la República Checa para disputar un partido amistoso con la selección vasca de fútbol femenina".

¡Qué interesante! ¿Y cuenta cómo terminó el partido?

Sí, dice que el partido fue muy intenso y la victoria se la llevaron las vascas, dejando el marcador en 2 a 1.

Tenemos noticias también de nuestra escucha en España. Nos escribe Lorenzo Martín Martín, quien además nos envía una fotografía suya.

Es una foto increíble, como de época. Dice el mismo Lorenzo "imitando al 'Caballero de la mano en el pecho de El Greco'".

¡Qué porte, qué elegancia que tiene señor Lorenzo!

Compartimos la anécdota tras la foto, cuenta Lorenzo: "Tenía que renovar mi Documento Nacional de Identidad y fui a que me hicieran la foto (...) y el artista me pide 'déjeme hacerle una foto con ese bastón tan bonito que lleva y luego mire aquí, mire allá, no tan serio'. Ahora tengo una gran cantidad de fotos para repartir entre los amigos".

"Con todo afecto y cariño a mis amigos de Radio Praga". Así firma Lorenzo sus fotos para nosotros.

Muchas gracias por el obsequio señor Lorenzo.

El lienzo de El Greco al que tiene reminiscencias esta foto data de entre los años 1578 y 1580. Es una de las obras más representativas del manierismo español.

No olvidemos los informes de recepción, que nos han llegado desde tan lejos y además todo detallado en papel.

Queremos agredecer a Juan José Arlaud y Ceferino Campmajo, de Argentina; José Moacir Portera de Melo y Rudimar Luiz Belusso, de Brasil; Hugo Longui, de Argentina; Osmany Cabrera Herrera y Oswaldo Gómez González, de Cuba; y Jorge Alberto Bustos Alarcón, de Chile.

Seguiremos a la espera de su correspondencia en Radio Praga, Redacción Iberoamericana, calle Vinohradská 12, Praga, código postal 120 99, República Checa; sus correos electrónicos en cr@radio.cz.

Nos encuentran a través de Radio Miami Internacional en la frecuencia de 9.955 kHz. Los horarios de escucha son todos los días a las 05:30, 08:30 y las 02:00-UTC.

Y si no logran sintonizarnos no se preocupen que a través de nuestra página web www.radio.cz pueden mantenerse al día o si no en las redes Facebook y Twitter. ¡Hasta la próxima cita y que estén bien!