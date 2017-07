Comenzamos esta reunión abriendo las cartas que nos llegan de América Latina, donde muchos todavía nos siguen por el aparato radial, pero otros por internet.

Es el caso de Graciela Mastrogiacomo, de Buenos Aires, quien nos escribe: "diariamente visito la página web de la emisora, pues lamentablemente no logro sintonizarlos por onda corta. Extraño los años de mi adolescencia cuando trataba de atenuar los ruidos y las interferencias para lograr escuchar emisoras lejanas a través de la radio".

Qué bueno que al menos nos puedas seguir por internet Graciela. En cualquier caso, para que no pierdas la vieja costumbre nostálgica te recordamos nuestros horarios a ver si algún día nos captas. Estamos en la frecuencia de 9.955, todos los días a las 5:30, 8:30 y 2:00 UTC.

De otra ciudad argentina, Santa Fe, nos escribe nuestro viejo amigo Juan Carlos Buscaglia: "experimento inmenso placer cada vez que los escucho, como también cuando les escribo, ya que todo ello me hace sentir más cerca de ustedes".

Desde el Caribe nuestro escucha Robinson Mosquera García nos dice "alegran mi día lunes cada semana ya que los escucho desde Colombia".

A nosotros nos da también un inmenso placer regalarles a ustedes unos minutos de dicha desde tan lejos. Por eso nos complace reunir y compartir sus comentarios, para que les conste que los leemos tanto como ustedes nos escuchan y leen a nosotros.

La derrota en el fútbol y en el voleibol

El deporte es este mes uno de los temas comentados por nuestros escuchas, quienes nos actualizan con las posiciones de los países americanos.

En el mundo del fútbol se disputó recientemente la Copa FIFA Confederaciones y sobre su resultado nos comenta el chileno Freddy Ampuero Saldivia "Desgraciadamente la selección chilena de fútbol no pudo traerse la Copa, pues en la final (...) cayó por la cuenta de un gol a cero ante su similar alemán".

La copa de la que nos habla Freddy se celebró en Rusia entre junio y julio. En este torneo se enfrentan los países campeones de las confederaciones que integran la FIFA, el último campeón del mundo y el país sede del próximo Mundial.

Es la primera vez que Alemania sale coronada de una Copa Confederación gracias a unos jugadores que no superan los 23 años de edad.

El voleibol también tuvo su fiesta con la Liga Mundial de Volei. Los resultados nos los resume nuestro amigo brasileño, Alberto Hindeburgo Fetter: "quedé muy triste con la pérdida del título por parte de Brasil ante el espetácular equipo francés. Brasil tenía la victoria en sus manos, pero la dejó escapar en los momentos finales".

Ciertamente, Brasil perdió en la raya y esto significa que ya van siete años de derrota para los países sudamericanos en la cancha de voleibol.

Un utópico mundo desarmado

En nuestra página de Facebook podemos hacerle seguimiento a sus comentarios y ver qué artículos les han llamado más la atención. Uno de los que ha generado más reacciones es el referente al alto porcentaje de exportación de armamento cívico y militar por parte de la República Checa, donde se hallan unas 250 empresas dedicadas al sector.

Entre sus clientes destaca en primer lugar Irak, pero también Rusia, India y China. Sin duda, un tema muy paradójico y contradictorio ya que que el mundo sería mucho mejor si de base no existiesen las armas ni la remota posibilidad de hacer dinero con ellas.

El seguidor Hugo Servin propone ante este dilema una resolución que no vendría nada mal. "Deberían exportar cerveza. Es la mejor del mundo y les gana en producción a cualquier cerveza". Agrega que lo peor es que en muchos países se desconoce la calida de la cerveza checa.

La verdad es que en el año 2016 se registró un aumento considerable en las exportaciones de cerveza checa. Lo malo es que la magnitud de la exportación no es mundial y se queda principalmente en el contienente europeo.

En cualquier caso, compartimos con Hugo la esperanza de que algún día haya más demanda de cerveza que de armas.

Praga, inspiración para escritores

Otro tema motivo de muchos 'likes' es el que dedicamos al escritor argentino, Juan Pablo Bertazza. Este se encuentra ahora en la capital checa en una residencia literaria, una beca concedida por la UNESCO cuya exigencia es una novela que tenga como escenario esta ciudad.

Esperamos que dentro de poco tiempo podamos disfrutar del fruto de su residencia.

Debemos decir que nos contenta mucho el hecho de que existan este tipo de iniciativas académicas, que las instituciones dispongan de dinero y voluntad en pro de las artes y las humanidades.

La beca que ha recibido Bertazza forma parte del progrma Beca para Artistas de la UNESCO en el que se becan las disciplinas de música, artes visuales y creación literaria.

Esto nos hace sentir que en la sociedad no circularán solo las armas, sino también la poesía.

El amor incondicional por los perros

Observamos también que a nuestros seguidores de Facebook les ha sorprendido el hecho de que Chequia sea un país pionero en el entrenamiento de perros policía y que muchos de ellos terminen de servicio en aeropuertos lationoamericanos, como es el caso de Perú y Ecuador.

Cuando hablamos de perros y República Checa es imposible no pensar en la particular relación que tiene la sociedad con esta especie. No hace falta remitirse a las estadísticas, en las calles checas es posible ver muchísimos perros, pero con certeza no serán callejeros. Los perros se trasladan libremente con sus dueños por los medios de transporte, van al trabajo con ellos, a las cafeterías, bares e incluso hay hasta funciones de cine especiales para que los que han adoptado un can no lo dejen solo en casa en sus salidas al cine.

Yo he visto que muchos lugares públicos tienen a la disposición de la población canina un plato con agua para que no pasen sed mientras sus dueños socializan y se sacian de alimento y bebida.

Algunas tiendas de mascotas tienen en su puerta de entrada una calcomanía que dice: "la gente está también permitida", jugando un poco a la igualdad de derechos entre perros y personas.

Si yo naciese perro definitivamente me gustaría nacer en la República Checa o si los perros de países con escasa sensibilidad hacia su especie pudiesen emigrar deberían hacerlo a Chequia.

Sí, aquí sin duda serían absolutamente felices.

Amigos, ya es el momento de irnos y de cerrar esta cita con ustedes, nuestra familia radial. Es el momento de anunciar los ganadores a la pregunta publicada el 20 de junio: ¿durante la celebración del Carnaval checo, cuáles eran las caretas más usadas relacionadas al don de la fertilidad?

Han resultado ganadores: Denis Tabora Sanabria, de Honduras; y María José Antunez, de España. ¡Felicidades a ambos! Aprovechamos para recordarles cuál fue la última pregunta publicada en el espacio de la Cita: ¿qué película checa fue galardonada este año con el Globo de Cristal? El Globo de Cristal es el nombre del premio otorgado en el Festival de Cine Internacional Karlovy Vary, del que tanto hemos hablado las últimas semanas.

Solo por no perder la costumbre, esperamos su correspondencia en Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 120 99, República Checa; sus correos electrónicos en cr@radio.cz.