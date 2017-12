"Larga vida a nuestra querida Radio Praga"

Desde nuestro lugar de trabajo en Praga nos disponemos a la costumbre semanal de revisar sus cartas, correos e informes de recepción.

Nos encontramos con una tarjeta navideña enviada por nuestro querido escucha salmantino, Lorenzo.

"Os deseo muy felices fiestas y año nuevo 2018, pleno de salud y éxitos en vuestros trabajos, para vosotros y vuestras familias".

Son las palabras plasmadas por el señor Lorenzo en una tarjeta que tiene como motivo a los tres Reyes Magos portando sus regalos para el niño Jesús.

Cierto que el Día de Reyes, el 6 de enero, es realmente el día más esperado por los niños españoles, pues en la tradición española son los Reyes quienes traen obsequios a los niños.

Sí, en Hispanoamérica, si mal no recuerdo, es también un día festivo en casi todos los países, por no decir todos. Sin embargo, en los países de los que mayor referencia tenemos los regalos llegan de la noche del 24 al 25 de diciembre.

Lorenzo termina su carta deseándole "larga vida a Radio Praga". Estimado Lorenzo, desde nuestros estudios le enviamos un abrazo de Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo y larga vida para usted también. También desde España, concretamente desde la ciudad norteña de Santander, nos escribe Juan Díez: "amigos checos, felices fiestas, sin abusar de comida ni bebida en las fiestas".

Estimado Juan, no podemos prometerle que no cometeremos ese abuso. Es que la Navidad parece ser en todas partes del mundo una gran comilona y Chequia no es una excepción.

Compartiendo medialunas

Durante la temporada navideña en la República Checa lo que más abunda son los dulces, llamados en checo "cukroví". La cuestión es que cada familia elabora sus dulcitos y hacen muchísimos tipos de éstos y de cada tipo un montón de ejemplares.

Luego, los van regalando entre familiares, colegas y amigos y así que uno termina comiendo de estos dulces hasta finales de enero prácticamente.

Es más, les confesamos hoy mismo mientras leíamos su correspondencia nos hemos comido varios que nos trajo de casa nuestro compañero Roman Casado.

Para los que sientan curiosidad por estas particulares galletas checas, los invitamos a entrar al Facebook de Radio Praga y ver el video en el que nuestra compañera Ivana Vonderková prepara el tipo conocido como medialuna con una receta heredada de su abuela.

Sí, y además Ivana convida a nuestro colega español Carlos Ferrer para que aprenda a hacerlas.

Debemos reconocer que Ivana y Carlos lo hacen ver tan fácil y sencillo y además todo se ve muy impecable. Yo entre tantos ingredientes me volvería, como se dice, un ocho.

Lo más curioso es que cada receta de estas galletas navideñas es casi personal y va pasándose entre las mujeres de la familia.

Nuestros seguidores de Facebook parecen haber adorado el video, imaginamos que no solo por la receta en sí sino también porque finalmente ven el rostro de unas voces que ya conocen.

Wendy Morillo Álvarez preguntó en nuestro muro cuál es el tipo de harina usada para esta pastelería. Es la harina tipo fina, llamada en checo "hladká mouka".

A los valientes que se decidan a preparar medialunas, por favor cuéntenos cómo les fue en el intento.

Entre las tarjetas de Navidad aquí nos topamos con una de José Moacir Portera de Melo, nuestro querido radioaficionado brasileño. José nos desea una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo en checo, español y portugués.

¡Qué alegría recibirla, gracias José!

También de Cuba, de la histórica Villa Clara, María Esther Gómez escribe: "quisiéramos que nuestro saludo de amistad, paz, salud y amor lo hicieran extensivo a todos los que laboran en esta nuestra emisora favorita".

Por supuesto María Esther, recibimos con gusto su saludo y lo transmitimos a todo el equipo de trabajo.

Civiles desarmados

El artículo al que más han reaccionado nuestros lectores en las redes sociales es el que trata sobre la enmienda a la Ley constitucional de armas de fuego. La enmienda, propuesta por varios partidos, planteaba el derecho de los civiles checos a portar armas con el propósito de defender la patria.

El Senado rechazó esta enmienda y, al parecer, muchos de los que han estado siguiendo la noticia también rechazan la idea de que los civiles tengan derecho a usar armas en pro de la defensa del país.

"Bravo por ese Senado", escribe Susana Sebesta; "Estoy de acuerdo con el Senado", agrega María De Genaro; y Luis Tercero se pregunta "¿Defender al país?, ¿de quién?".

Por cierto, hablando de leyes y enmiendas, tenemos otra novedad y es que en la Cámara Baja se está debatiendo la idea de atenuar la Ley antitabaco. B Algunos sostienen que ha representado una pérdida para bares y restaurantes y ha generado otros problemas.

¿Pero qué otros problemas ha generado?

Se alega que como ahora los fumadores tienen que salir a fumar a las puertas del establecimiento donde se encuentren, se paran en las aceras donde tiran las colillas y su presencia genera ruido a altas horas de la noche, lo que molesta a los vecinos. Ante ello nuestros lectores dicen "por favor, otra vez no". Virginia Sturaková, por ejemplo, comenta "No, por favor. Hay que eliminar el tabaco de nuestra vidas".

Antes de continuar quisiéramos nombrar a quienes amablemente nos han enviado sus informes de recepción.

En España, a Juan Gil Mongío, de Zaragoza; Abelard Rodríguez, de Valencia; y Juan Morales, de Córdoba; en América Latina, a Denis Tábora Sanabria, de Honduras; Graciela Mastrogiacomo, de Argentina; Alfredo Rodríguez y María del Carmen Ramírez Benítez, de Cuba; y al siempre fiel escucha José Moacir Portera de Melo, de Brasil.

Aunque muchos han logrado sintonizarnos, Oscar Aguilera Lozada en Holguín, Cuba, nos escribe comentando que ha tenido dificultades. Sin embargo, algo ha logrado escuchar de nuestros compañeros de Radio Eslovaquia.

Oscar, esperamos que las condiciones mejoren. Si las ondas no lo permiten tal vez cuando encuentres alguna conexión a Internet en la isla puedas intentarlo por la página web www.radio.cz. Aprovechamos para recordarles que allí nos pueden leer y escuchar. A lo más destacado tienen acceso a través del Facebook, donde nos encuentran simplemente como Radio Praga.

A través del aparato radial estamos todos los días en la frecuencia 9. 955 a las 05:30, 08:30 y las 02:00-UTC.

Ya hemos llegado al final de esta cita semanal, que solo es posible a ustedes y su constante correspondencia.

Pese a que muchos ya se sabrán nuestra dirección de memoria, si alguien se anima a escribirnos por primera vez háganlo a la siguiente dirección postal: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, calle Vinohradská 12, Praga, código postal 120 99, República Checa. Para mayor rapidez, a la dirección electrónica cr@radio.cz.

Gracias por su compañía y que tengan un feliz día.