Época de vacaciones con Radio Praga

¡Querida audiencia bienvenidos nuevamente a Cita con los oyentes, nos alegra poder conectarnos con ustedes como cada martes de la semana!

Esperamos que todos se encuentren muy bien y disfrutando del verano.

Empezaremos hablando sobre las cartas y saludos que nos han llegado en los últimos días.

La primera nos llega desde Barcelona, España. Enric Ballester que nos habla acerca del verano y nos envía saludos.

Dice: “Hola estimados amigos de Radio Praga, bueno ya estamos en pleno verano con calor y a las puertas de las vacaciones, espero que puedan disfrutar de ellas en compañía de sus seres queridos, yo como cada año voy cada 15 días a un balneario.”

Enric gracias por sus saludos y le deseamos lo mismo a usted y esperamos que disfrute de sus vacaciones veraniegas.

Nuestra querida oyente María del Carmen Ramírez Benítez también está disfrutando del verano, desde Cuba nos dice: “mi querida familia les deseo un bendecido fin de semana, abrazos a todo el colectivo y bendiciones a todos, buen día.”

También nos ha enviado dos fotografía de sus sobrinos, donde se les puede ver gozando del sol en la playa y comiendo un delicioso helado.

Saludos para usted también María del Carmen, desde aquí le mandamos un gran abrazo de parte de todo el equipo de redacción. Deseamos que siga aprovechando el buen tiempo en la encantadora isla caribeña de Cuba.

Pero mientras en algunos lugares del mundo se encuentran en época de verano, en otros se prepraran para recibir el invierno. En la carta que nos ha enviado Graciela Mastrogiacomo desde Buenos Aires Argentina, nos cuenta cómo se prepara para este momento del año.

Nos escribe: “Espero que se encuentren muy bien. Por aquí, transitando el invierno con temperaturas bajas y algunas lluvias. Personalmente estoy esperando las vacaciones de invierno que comienzan en una semana.”

También nos dice “Les comento que diariamente visito la página web de la emisora y me resulta muy interesante conocer las costumbres y la cultura de Chequia.”

Muchas gracias gracias por su mensaje Graciela, nos alegra que pueda conocer un poco más sobre lo que acontece en la República Checa y esperamos que siga conectada con Radio Praga. También le deseamos un buen invierno y unas buenas vacaciones.

De Argentina pasamos a México. Javier González quien nos escribe desde Guadalajara, México nos dice lo siguiente: “Mis queridos amigos de Radio Praga en español, les envío los cordiales saludos y un abrazo. Esperando que gocen de buena salud.” También nos ha escrito que le ha interesado muchisímo un artículo que publicamos recientemente sobre el manifiesto de las dos mil palabras.

Dos mil palabras del pueblo checoslovaco

Este manifiesto, el cual cumple 50 años de haberse escrito, fue un documento clave durante el momento de democratización checa conocido como Primavera de Praga.

Una vez publicado, el documento fue condenado como un acto contrarevoucionario y también por parte de los comunistas checoslovacos reformistas, ya que las demandas excedían de largo las reformas que propugnaban.

Es también importante resaltar que el manifiesto fue firmado por más de cien mil personas, entre ellas también personalidades destacadas de la vida pública.

Las tropas del Pacto de Varsovia, dirigidas por el Ejército sovietico, invadieron Checoslovaquia asfixiando el intento reformista que buscaba poner un “rostro humano” al socialismo. Hoy en día es considerado como uno de los muchos actos realizados por los checos para combatir el comunismo y buscar la democratización.

Ahora ha llegado la hora de agradecer a los oyentes que nos han enviado sus informes de recepción de onda corta.

Muchas gracias a Juan Morales de Argentina, a Cesar Augusto Rodríguez desde Belgica, a Fernando Irrazábal de Uruguay, a Yosir Quijada desde Venezuela y a Francisco Rubio desde España.

Que te parece si pasamos a hablar sobre las noticias más comentadas en la página web de Radio Praga en Facebook. Claro que sí, esta vez lo más comentado tuvo que ver con una noticia sobre la segregación por espacio en las escuelas checas.

Sí la semana pasada publicamos un artículo en el que informamos sobre cómo en las escuelas de enseñanza básica en Chequia siguen registrándose casos de la segregación por espacios ya que los niños son divididos en diferentes clases en base a su origen étnico

las opiniones como siempre no se hicieron esperar. La mayoría de comentarios fueron de indignación y rechazo.

Javier Gonzalez Blanca exclamo: “¿Como que perdura? Esto no debería ser, NUNCA!!!.” Y Conrado Miguel Vigo contrasta esto con lo que ocurre en su país y dice: “Uruguay será un país muy pequeño y humilde pero en la educación pública no existe esa horrible costumbre. Con tristeza veo que gran parte de la sociedad no evoluciona.”“

Mientras que Karem Herrera comenta que se trata de algo recurrente en la República Checa y habla acerca de otro tipo de segregación: “No solamente lo étnico, yo vivo en un pequeña ciudad de Republica Checa y aquí todavía no incluyen a niños con discapacidades... los dejan solos que "jueguen"

Los demás comentarios también fueron escritos con un tono de tristeza. María Esther Escardó resaltó preocupada: “Que horrible noticia. Me dejó muy triste. La familia de mi marido era de tres generaciones de bohemios. Mi suegro fue checoeslovaco con el fin del imperio. Y una checa me dijo que mi suegro no era checo, era alemán!” Por último esta el comentario de Graciela Edita Cabrera quien agregó y dijo: “Qué mal”.

la otra noticia rodeada de reacciones fue aquella sobre el ateismo en la República Checa y el contraste de esta realidad con la gran cantidad de iglesias que se encuentran en el país.

Hablamos sobre un tema que la mayoría de turistas que vienen a la Chequia se hacen y de sus posibles causas.

Nuestros seguidores quisieron hablar sobre el tema y contribuir con sus diversas opiniones.

Vincent Navarro cree saber cual es la razón al decir: “ Por todos los años del comunismo, porque antes de esa época muchos eran creyentes”. Mientras que José Vega anota una posición más personal y escribe: “Los curas cuanto más lejos mejor,.”

Hugo Servin Bocanegra habla incluso sobre otras culturas y paises europeos al agregar: “Y algunos moravos igual de católicos que los polacos.” y Laviinia Elizondo habla sobre un tipo de religiosad casi por conveniencia al opinar diciendo: “Son muy religiosos cuando es para casarse o cuando mueren para sus funerales.”

Y Con esto concluimos nuestra cita queridos amigos. No olviden enviarnos su correspondencia aquí a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, Código postal 120 99, República Checa y así mismo, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico cr@radio.cz

Esperamos sus comentarios y reacciones acerca de nuestra programación que pueden hacer en las redes sociales de Facebook y twitter. Hasta la próxima ocasión, ¡un abrazo para todos.