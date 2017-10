De vírgenes, arquitectura y salud

Acá, en los estudios de Radio Praga, nos sentamos un rato a leer su correspondencia y así dedicarles un momento a todos aquellos que nos siguen, ya sea por vía digital o por onda corta.

Entre las cartas que nos han llegado de Latinoamérica se nota la preocupación por los desastres ocasionados por el paso del huracán Irma. Nuestros amigos cubanos, Adriel y Damarys, nos escriben: "pasamos varios días expectantes y asombrados de los enormes daños que iba dejando a su paso (...). Debido a los daños tuvimos varios días sin electricidad y otras dificultades fueron la pérdida en sembrados de agricultura".

Nuestro leal escucha de Brasil, Alberto Hindeburgo Fetter, expresa su compasión hacia las islas del Caribe y la región de Florida, en Estados Unidos, escribiendo que se encuentra angustiado por las pérdidas humanas y materiales que ha dejado Irma. Nosotros también nos unimos a este pesar colectivo.

Desde Salamanca, España, nos llega la carta de nuestro querido amigo Lorenzo Martín Martín, quien nos comenta que ya volvió a la rutina renovado de las vacaciones y nos cuenta lo que ha sucedido recientemente en su ciudad.

"Hemos tenido las habituales fiestas patronales de Santa María de la Vega, y aunque yo no soy muy amigo de fiestas y bullicios, sí he participado en algunos de sus actos: conciertos, la procesión de la ofrenda floral que discurre por las calles del centro y la Plaza Mayor vestidos con los trajes típicos de estas tierras".

A nosotros se nos despierta la curiosidad y después de leer un poco al respecto quisiéramos compartir con el resto de la escucha un poco más sobre esta fiesta que nos comentó Lorenzo Martín Martín.

Santa María de la Vega es la patrona de Salamanca y la ciudad la conmemoró entre el 7 y el 15 de septiembre. Además de eucaritistías, procesiones y otros actos religiosos, las fiestas patronales incluyen conciertos desde pop hasta góspel, un Festival de Artes de Calle, un espectáculo de fuergos artificiales y la puesta de mercados.

Sí, es muy bonito ver cómo lo que originalmente comienza siendo una festividad religiosa se va transformando en una gran fiesta donde toda la sociedad participa sin importar el compromiso religioso de cada quien.

Al final las fiestas en honor a los santos patrones son una ocasión para reunir y unir a toda la sociedad.

Aquí hacemos un pequeño parentésis para darles las gracias por los informes de recepción en lo que va de octubre y otros que nos han llegado del mes de septiembre. Ya que se toman la molestia de anotar y registrar la información que les llegan desde nuestros estudios, lo mínimo que podemos darles a cambio es un gesto de agradecicmiento.

Gracias a Juan Diez, Hide Nakamura, Freddy Ampuero Saldivia, Yasmany Machado, Juan Carlos Buscaglia y Francisco Llerena Vega. Para todos aquellos que escriben sobre el papel, envién sus cartas a la dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, calle Vinohradská 12, Praga, código postal 120 99, República Checa. Los que están acostumbrados a la comunicación electrónica, escriban a cr@radio.cz.

Los peculiares gustos de nuestros seguidores

¿Qué te parece si revisamos ahora nuestro Facebook a ver qué comentarios nos han dejado?

Por supuesto, aquí lo primero que veo es que el artículo dedicado a la terminología checa para los instrumentos ha recibido asombrosamente muchos likes e íconos de corazones. A mí me gusta el artículo, me sirve para mejorar mi checo, pero la verdad es que me llama la atención que todos esos vocablos sobre hachas, sacacorchos, martillo y tijeras resulten tan encantadores.

Lo interesante de este artículo es el llamado caso instrumental de la lengua checa, que se usa para los sustantivos cuando éstos hacen de instrumento o de medio para realizar alguna actividad.

El poder de la costumbre

Me gustaría preguntarles a nuestros escuchas que hayan estado de paso en la capital checa a partir del año 2000 en adelante y que hayan deambulado por el barrio de Žižkov, ¿qué es lo que más recuerdan de ese distrito?

Ya yo sé en lo que estás pensando, en la Torre de Televisón de Žižkov y sus bebés.

Claro que pienso en eso, estoy de acuerdo con lo que pone Montserrat Laplaza en nuestro muro, que "los bebés son preciosos".

Lo que sucede es que éstos han sido retirados de la torre, pero solo temporalmente. Los que no lo sabían no se asusten, que volverán a gatear sobre la torre en la primavera del próximo año, restaurados y pulidos.

Al respecto agrega nuestra seguidora Silvia Irigoyen, "Felicidades. Conserven todo lo bello que tienen".

Como ya les habíamos asomado en nuestro artículo, la torre fue en su momento una estructura muy controvertida porque contrasta en demasía con la estética de la ciudad. Algunas personas tienen al respecto unas opiniones muy radicales y los que no están en contra de la torre, no dicen mucho o dicen que les da igual.

Aquí, entre nosotros, les decimos que la verdad es que los praguenses no terminan de decidirse si la Torre de Televisión les gusta o no. No obstante, para los que viven en Žižkov seguramente será ya difícil imaginar el barrio sin ésta. La costumbre ha terminado imponiéndose a la ausencia del encanto original.

La mala reputación de los checos

Hurgando más en los comentarios del muro vemos que mucha gente ha opinado sobre la publicación dedicada al estudio realizado por la compañia Clinic Compare, cuyos datos arrojan que Chequia es el país menos saludable del mundo según su consumo de alcohol, tabaco y hábitos alimenticios.

Nuestros seguidores checos se lo toman con humor, tal y como reacciona Kamil Barisic, "como checo por desgracia tengo que añadir que la salud mental tampoco va bien, menos mal que queda la naturaleza, los amigos y la familia".

En defensa de los checos dice Ángel García Iranzo, "The Independent dice que los checos beben 13.7 litros al año, eso se lo bebe un inglés en una semana (...) sin ningún problema. "

Martin Padrón Peña, por su parte, afirma contundentemente "Los checos son unos alcóholicos y el 92% son fumadores". Oye, la verdad es que yo misma me sorprendo de todo esto. Estos estudios tan generales con sus estadísticas y datos supuestamente verídicos son muy relativos.

Hubo algo que ese estudio no tomó en cuenta y es que, por otro lado, los checos son en general muy atléticos, hacen mucho deporte, adoran las actividades al aire libre y eso tal vez es un buen indicio. Y bueno hacer a la cerveza checa parte de la rutina no es nada difícil, considerando lo deliciosa que es. Por encima de la mala fama de los checos y su estado de salud, agrega Silvia Irigoyen "los amo checos".

A mí no me parece mejor forma de cerrar esta cita. Nosotros les enviamos un inmenso y cálido abrazo a todos los que hacen esta ocasión radial posible.

Mántenganse al día, sintonizádonos por la frecuencia de 9.955, todos los días a las 5:30, 8:30 y 2:00 UTC o revisando de vez en cuando la página web www.radio.cz o nuestro Facebook. Nos encontraremos dentro de poco para charlar y discernir junto a ustedes en la distancia. ¡Que pasen una feliz semana!