"Amamos las coronas checas"

Aquí nos encontramos en este ritual semanal rodeados de toda su correspondencia. Como bien dice nuestro escucha brasileño, Fábio Júnior da Silva, "estamos en la era de las comunicaciones" y por eso tenemos aquí tanto cartas como correos electrónicos y mensajes en las redes sociales. A todo dedicaremos un momento.

El estado de Pará es desde donde nos escribe Da Silva, diciéndonos "acompaño buena parte de la programación aquí en mi casa, en el Amazonas, a través del portal en Internet". Este estado, como otras regiones amazónicas, vivió durante el siglo XIX y XX de la explotación del caucho. Cuando cesó la demanda mundial de este producto Pará salió adelante con la agricultura y la extracción de hierro y oro.

Recuerdos de la audiencia

La verdad es que cuando pienso en el Amazonas imagino un bosque inmenso y tupido bañado diariamente con lluvias torrenciales y me parece increíble que lleguemos tan lejos.

Es que es como dice el mismo señor Da Silva, esta es la era de las comunicaciones, y con ello del Internet y la globalización. Este tipo de hilos comunicacionales a tan remota distancia son cada vez más usuales. Le enviamos un fuerte abrazo a usted Fabio y a toda la gente del estado Pará.

Desde la capital chilena nos escribe Mario Vega Henríquez quien nos cuenta que desde más o menos un año nos ha incorporado a su vida cotidiana y que incluso en la distancia siente una gran cercanía.

Nos expresa su agradecimiento por el reportaje sobre Tomáš Garrigue Masaryk, agregando que "la memoria histórica de las naciones debe siempre albergar a quienes se esforzaron por construir una sociedad democrática".

Señor Mario, nos encanta ser parte de su cotidianidad y en los estudios de Radio Praga le dejamos un cálido saludo.

El querido amigo chileno Jorge Alberto Bustos Alarcón les envía un saludo a todos los amigos radiooyentes, especialmente a Cuba y Florida, donde se han sufrido los embates del huracán y a los amigos mexicanos, víctimas del terremoto.

"A todos ellos ánimo y que de a poco se vayan levantando de estos castigos de la naturaleza". Así y con un gran abrazo de amistad se despide en su carta Jorge Alberto de la comunidad radial y de nosotros acá en Praga.

Desde Miami nos llega una bonita postal de Roberto Carlos Álvarez Galloso.

A ver, ¿de qué es la postal, de un paisaje en Miami?

No, mira, es una postal con un motivo de invierno. Este es el pájaro conocido como reyezuelo de moño dorado. ¿Lo conoces?

Me parece familiar, pero no estoy segura de haberlo visto.

Es un pájaro que resiste muy bien las temporadas heladas, puede sobrevivir a temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Es muy común en los Estados Unidos y Canadá y suele pasar el invierno hacia el sur, en Florida, Texas y México.

Qué curioso, y supongo que su denominación de reyezuelo se debe a que tiene una especie de corona de plumas anaranjadas.

Eso es una observación muy acertada.

¿Euro o corona checa?

Cerramos los sobres y nos vamos a Internet a ver los mensajes que nos han dejado en Facebook. Una gran aceptación ha tenido el artículo sobre el Convento de Santa Inés de Praga, en el que se hizo un recorrido por su historia y cambios.

María Esther Escardó lo califica como "interesantísimo" y, ciertamente, para los que residan en Praga o aquellos que tengan pensado conocer la ciudad, dense un paseo por este convento cuyos jardínes están abiertos al público, cuenta con una exposición permanente del arte medieval checo y además tiene una ruta guiada para los más pequeños.

El otro gran tema es la corona y el euro. Si será beneficioso o no, si se trata de un acontecimiento inevitable y de sus consecuencias. En el artículo referente al tema, les comentamos las declaraciones de los expertos, quienes entre otras cosas afirman que ser parte de la comunidad europea no es sinónimo de formar parte de la eurozona. Tal es la opinión de Daniel Kaiser del portal de economía Echo24, por lo que sugiere que el adoptar la moneda común europea debe ser bien justificado; el director del centro Valores Europeos, Radko Hokovský, por su parte, plantea que es una cuestión de mera voluntad política.

¿Y qué dicen nuestros escuchas?

Los comentarios del Facebook claman "por favor no". Opina Santos Piedelobo "tendrán una inflación y una pérdida de poder adquisitivo brutal, pero a las multinacionales les conviene y por eso acabará haciéndose".

Germán Vetón agrega que cree que sería un error. "Me supone molestias cambiar moneda cada vez que voy, pero para ellos creo que es mejor mantener la corona", agrega el señor Germán. Tavi Hidalgo dice "No, por favor no lo hagan. Amamos las coronas checas".

"Ojalá que no entren", "Espero que no sea así" y rotundos "no" son las palabras con las que nuestra audiencia acompaña la posibilidad que se asoma de unirse a la eurozona.

La medianoche checa

Ya veremos que le depara el destino a la corona checa. Ahora queremos preguntarles a nuestros radioescucuhas si saben qué significa la palabra checa "půlnoc".

Por ahora, te respondo yo y significa medianoche. En la República Checa además de referirise a esa parte mágica de la noche, es también el nombre de una de sus bandas más legendarias.

Sí, justamente. Esta banda, surgida en el ocaso de los tiempos comunistas, es un símbolo de la escena underground checoslovaca. Tal vez su rasgo más característico fue su voz femenina, a cargo de la vocalista Michaela Němcová, a quien apodaron como la Nico checa.

Para nuestros escuchas poco roqueros, les contamos que Nico fue la cantautora que colaboró con la banda neoyorquina The Velvet Underground, que marcó la década de los 60 y parte de los 70.

Bueno, hoy hemos hablado de todo un poco, desde pasando por conventos, coronas, euros y bandas míticas que nunca pasan de moda. Se acerca el momento de partir, pero antes les obsequiamos un fragmento de otra pieza de Půlnoc.

A mí igual me gustaría saber y dejarle la pregunta abierta a todos nuestros radioescuchas que hayan estado de paso en Chequia o incluso Checoslovaquia si recuerdan alguna palabra checa de su estancia acá.

Sí, me llama también la atención saber si algo de la lengua checa que hayan leído o escuchado les quedó grabado.

