09-07-2017 17:48 | Carlos Ferrer

Película checa gana el primer premio en Karlovy Vary

El premio principal de la 52ª edición del festival de cine de Karlovy Vary, el Globo de Cristal, fue conquistado por la película de ambientación medieval El Pequeño Cruzado, de Václav Kadrnka, una coproducción checo-eslovaco-italiana. Es la primera vez en 15 años que el premio principal ha correspondido a una película checa. El premio del jurado fue para el largometraje de Alen Drljević, Men Do not Cry, que refleja el legado de la guerra y la búsqueda de la reconciliación. El premio a la mejor actriz fue compartido entre Jowita Budnik y Eliane Umuhire por el drama Birds Are Singing en Kigali, en torno al genocidio ruandés. El actor ruso Alexander Yatsenko ganó el premio al mejor actor por su actuación en la película rusa Arrythmia. La comedia romántica americana Keep the Change ganó el premio al mejor debut, mientras que el premio al mejor documental de largometraje fue para la película española Muchos Hijos, un Mono y un Castillo. La estrella de Hollywood Jeremy Renner recibió el Premio del Presidente del Festival y el destacado guionista y director checo Václav Vorlíček, de 87 años, fue homenajeado por su contribución de por vida a la cinematografía checa.

El aeropuerto de Václav Havel tendrá cámaras de reconocimiento facial

Se espera que el Gobierno checo destine más de 2,7 millones de euros para mejorar aún más la seguridad en los aeropuertos internacionales del país, informa el sitio de noticias Novinky.cz. El dinero se utilizará parar para comprar la próxima semana 145 cámaras con sistemas de reconocimiento facial que se instalarán en el aeropuerto Vaclav Havel de Praga y otros cuatro aeropuertos internacionales de todo el país. Las medidas de seguridad son cada vez más estrictas en todos los aeropuertos checos. En total, se gastarán 20.000 euros en seguridad aeroportuaria el próximo año.

Se cumplen 600 años de las obras de construcción del Puente de Carlos

Una ceremonia en el Puente de Carlos de Praga el domingo por la mañana marcó el 660º aniversario del comienzo de las obras de construcción del famoso puente de piedra. El puente fue comisionado por el rey bohemio y el emperador del sacro imperio Romano-Germánico Carlos IV para sustituir el puente de piedra de Judith, que había sido destruido por las inundaciones. Según la leyenda, el mismo Carlos puso la primera piedra a las 5:31 de la mañana del 9 de julio de 1357. Se decía que la fecha y la hora habían sido elegidas por los astrólogos de la corte para formar una secuencia palindrómica de números ascendentes y descendentes (1357-9 -7 - 531). El puente se completó en 1402. Carlos IV nunca lo vio acabado, ya que murió en 1378.

Berdych pasa a la cuarta ronda del torneo de Wimbledon

El tenista checo Tomáš Berdych hizo una gran actuación en Wimbledon este sábado, pasando a la cuarta ronda del campeonato por novena vez. El finalista de 2010 superó el único punto de quiebre al que enfrentó y ganó el 84 por ciento de sus puntos de primer servicio para vencer al español David Ferrer 6-3, 6-4, 6-3 en una hora y 45 minutos. En la cuarta ronda contará con el octavo sembrado Dominic Thiem o el estadounidense Jared Donaldson.

La lanzadora de javalina Špotáková triunfa en Londres

La lanzadora de jabalina Barbora Špotáková ha resultado ganadora en la Liga de Diamente de Londres. La checa ha logrado batir el récord del encuentro, alcanzando una distancia de 68,24 metros. Špotáková se da así la revancha con la ganadora de este jueves en Lausanne, la croata Sařa Kolaková. Se trata del mayor lanzamiento de Špotáková desde que ganó en las Olimpiadas de 2012.

Nace un elefante en el zoo de Ostrava

La hembra de elefante Vishesh ha dado a luz este sábado en el zoo de Ostrava a una cría. Se trata de una hembra que se halla en buen estado de salud y ha comenzado ya a mamar de su madre. Vishesh dio a luz a crías ya en dos ocasiones, pero en ambos casos los pequeños murieron. El primero, el primer elefante nacido en territorio checo, falleció por la falta de experiencia de la madre a la hora de cuidarlo y el segundo debido a una infección de herpes, indirectamente provocada por el hecho de que nunca quiso mamar de su madre.

El Tiempo

Este domingo se esperan en la República checa cielos semidespejados y temperaturas en torno a los 26-29 grados centígrados. Se registrarán precipitaciones y tormentas ocasionales.