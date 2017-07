04-07-2017 13:37 | Carlos Ferrer

Sobotka deliberó con Al-Sisi sobre terrorismo, comercio y turismo

El terrorismo, el intercambio comercial mutuo, las nuevas inversiones y el desarrollo del sector turístico fueron los principales temas debatidos en Budapest por el primer ministro checo, Bohuslav Sobotka, y el presidente egipcio, Abdelfatah Al-Sisi. El encuentro se realizó en el marco de la visita laboral de Sobotka a Hungría, a donde viajó para asistir al encuentro de los países del Grupo de Visegrád con el presidente de Egipto. Como destacara Sobotka, Egipto es uno de los pocos países de África del Norte que logra superar con éxito sus problemas económicos y de seguridad. La República Checa y el resto de los países de la Unión Europea consideran a ese país de un importante y confiable socio político y comercial.

Las Jornadas de Buena Voluntad llegan a Velehrad

En el centro de peregrinación de Velehrad, en el sureste de la República Checa, se celebran las Jornadas de Buena Voluntad, el mayor evento religioso a nivel nacional. Miles de personas llegan cada año en estas fechas a Velehrad para rendir homenaje a San Cirilo y San Metodio, quienes trajeron y difundieron el cristianismo en el territorio de la Gran Moravia. Esta décimo octava edición de las festividades viene acompañada de programas culturales y deportivos, de seminarios sobre temas sociales, así como de un encuentro internacional de personas en sillas de ruedas.

Descubren 10 jabalíes muertos de peste africana en la comarca de Zlín

En la comarca de Zlín fueron descubiertos otros 18 jabalíes muertos. Las autoridades veterinarias locales confirmaron que 10 de los animales padecían de peste porcina africana. En el caso de otros cuatro su muerte se debió a otras causas y cuatro jabalíes quedan por ser examinados por los veterinarios. Los primeros dos jabalíes en los que se confirmó la presencia de la peste porcina africana fueron hallados muertos en la comarca de Zlín hace dos semanas. Esta enfermedad fue detectada en Chequia por primera vez y se extiende por medio de animales salvajes. Puede afectar a los animales domésticos, pero no se transfiere a los humanos. En la comarca de Zlín fue extendido el perímetro de cuarentena que originalmente era de 10 kilómetros diez en torno al foco de aparición del primer caso de la primera infección.

En el festival de Karlovy Vary se efectuarán otras 56 proyecciones

El Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary prosigue este martes con otras 56 proyecciones. En el marco del concurso principal se presenta un largometraje de coproducción israelí-alemana y el largometraje polaco ‘Los pájaros cantan en Kigali’. La administración de la región de Karlovy Vary en colaboración con los organizadores del Festival de Cine, acordaron también proyecciones extra en cines de las localidades de Ostrov, Sokolov, Cheb, Chodov y Mariánské Lázně, que comienzan este martes.

Guns N´ Roses toca en Chequia

La banda estadounidenses Guns N´Roses tocó este martes en la República Checa después de 7 años, con una actuación en el aeropuerto de Letñany, en Praga. El grupo se presentó por primera vez en mucho tiempo con tres de sus miembros fundadores: el cantante Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan. La gira 'Not in this Lifetime' comenzó el año pasado en Estados Unidos y su parte europea dio comienzo en mayo en Irlanda.

Cinco checos pasaron a la segunda ronda de Wimbledon

Además de las tenistas Petra Kvitová, Barbora Strýcová y Kristýna Plíšková, en tenis masculino pasaron a la segunda ronda del torneo de Wimbledon, iniciado este lunes, los checos Lukáš Rosol y Jiří Veselý. Rosol, de 31 años de edad y que ocupa el 213 puesto del ranking mundial, derrotó al suizo Henri Laaksonen por 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4. Su nuevo rival será Gilles Müller, de Luxemburgo. A su vez, Jiří Veselý venció al ucraniano Illya Marchenko por 6-1, 4-6, 4-6, 7-5 y 6-1 y ahora se enfrentará al italiano Fabio Fognini. Mientras tanto, las tenistas checas Kateřina Siniaková y Markéta Vondroušová tuvieron que despedirse del Tercer Grand Slam de la temporada al ser derrotadas ya en la primera ronda.

Con motivo de los dos días festivos no habrá boletín de noticias

Durante este miércoles, día de San Cirilo y San Metodio, y este jueves, aniversario de la muerte de Juan Hus, Radio Praga no emitirá su boletín de noticias. Nuestra programación consistirá en sendos programas especiales, que esperamos que sean de su agrado.

El Tiempo

Este martes tenemos en la República Checa cielos nublados con precipitaciones ocasionales. Se espera que en avanzadas horas de la tarde las nubes vayan desapareciendo y los cielos se despejen. Las temperaturas máximas oscilarán entre 20°C y 24°C, en el sur de Moravia pueden llegar a 27°C.