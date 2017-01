23-01-2017 13:37 | Carlos Ferrer

Sobotka gana el apoyo de las regiones para presidir el Partido Socialdemócrata

El primer ministro checo, Bohuslav Sobotka, ha ganado el apoyo de 12 de las delegaciones regionales del Partido Socialdemócrata para defender su puesto al frente de la formación en el congreso que tendrá lugar en primavera. Este sábado fue nominado por los delegados en las conferencias regionales de Olompouc y Moravia del Sur. La mayor parte de las delegaciones regionales, con la excepción de Moravia del Sur, han nominado al ministro del Interior, Milan Chovanec, para defender su puesto de primer vicepresidente. Chovanec es también apoyado por Sobotka.

Alertan que 350 millones invertidos en medio ambiente no supusieron mejoras

La Contraloría de la República Checa ha informado que 350 millones de euros que el Ministerio de Medio Ambiente dedicó a la mejora del entorno no tuvieron ningún efecto notable. Se trataba de fondos europeos y públicos de entre los años 2013 y 2015. El informe señala que el Ministerio no consiguió evaluar la sostenibilidad y efectividad de algunos proyectos. El Ministerio por su parte niega que estos subsidios no repercutieran en ninguna mejora medioambiental.

El cardenal Vlk, en tratamiento por cáncer

Al cardenal checo y arzobispo emérito de Praga Miloslav Vlk, de 84 años, le ha sido diagnosticado cáncer de pulmón. La metástasis ha llegado ya hasta los huesos, según la agencia ČTK, y el cardenal comenzará pronto con la quimioterapia. Los primeros síntomas de la enfermedad fueron detectados en primavera del año pasado y en Navidades Vlk fue hospitalizado al empeorar su estado.

Muere la presidenta de la Confederación de Presos Políticos

Este viernes falleció a la edad de 93 años la presidenta de la Confederación de Presos Políticos, Naděžna Kavalírová. Durante el periodo comunista Kavalírová pasó varios años en prisión, y tras la caída del régimen en 1989, pasó a encargarse del tema de las indemnizaciones a los presos políticos, además de preparar cambios legislativos en este sentido. En 1990 fue nombrada vicepresidenta de la Confederación de Presos Políticos, y en 2003 asumió la presidencia de la organización.

Los beneficios de Bosques Checos caen un 20%

Los beneficios netos de la empresa estatal Bosques de la República Checa (Lesy ČR) cayeron entre enero y noviembre de 2016 en un 21%, hasta los 175 millones de euros, según informa la compañía en su página web. Durante ese periodo, Bosques de la República Checa taló 7,42 millones de metros cúbicos de madera, lo que supone un incremento del 1,8%. La empresa culpa de la caída de beneficios a los bajos precios de la madera. Asimismo, muchos árboles fueron talados por estar afectados por el escarabajo de la corteza o escolitino. La compañía posee aproximadamente la mitad de los bosques del país.

Se entregan los Classic Prague Awards

Zuzana Růžičková, Kateřina Javůrková y sir John Eliot Gardiner se han convertido en los premios galardonador de los nuevos premios de música clásica Classic Prague Awards. Růžičková, intérprete de clavicémbalo, recibió el Trofeo de Cristal por su trayectoria profesional. Javůrková, que toca el cuerno, fue galardonada en la categoría de Talento del Año, y el director de orquesta británico Gardiner ha sido premiado por su propagación de la música checa.

El Tiempo

Este lunes los cielos de la República Checa permanecerán despejados en el noreste del país, y cubiertos en el restos del territorio nacional. Durante el día las temperaturas máximas oscilarán entre -2 y -4 grados centígrados.