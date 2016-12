27-12-2016 14:40 | Freddy Valverde

Nuevo centro contra la desinformación no censurará Internet

El nuevo centro del Ministerio del Interior para combatir la desinformación no censurará a los medios de comunicación ni a Internet. Así reaccionó el ministro del Interior, Milan Chovanec, a las palabras del presidente de la república, Miloš Zeman. El mandatario dio a entender que el nuevo ente puede convertirse en una especie de censor. El ministro Chovanec insistió en que se trata de una Sección del Centro de lucha contra el terrorismo.

Dos personas sucumben a la gripe en Vysočina

Dos personas fallecieron a causa de gripe la semana pasada en la región de Vysočina, en sudeste de Bohemia. Varias personas además tuvieron que ser hospitalizadas debido a la virosi que afectó dicha zona. Las comarcas de Třebíč y Žďár incluso se han visto obligadas a declararse en alerta por epidemia. Los médicos han registrado allí casi 1.500 pacientes con gripe por cada 100.000 habitantes, lo que representa un aumento del 10% en comparación con la semana anterior.

Ministro de Finanzas propone crear un “barrio gubernamental“

El ministro de Finanzas, Andrej Babiš, propone que se construya un “barrio gubernamental“ en las afueras de Praga para albergar las oficinas de unos 11.000 funcionarios públicos. Los primeros en trasladarse serían los empleados de su Cartera que son más de 6.700. La concentración de funcionarios en un mismo lugar representaría un ahorro, según el jefe de la Hacienda. Hoy los empleados ministeriales y de agencias adjuntas ocupan 38 edificios.

Hoteles de Praga están casi completos para la Nochevieja

Solo unas pocas últimas plazas libres quedan en los hoteles de Praga para la Nochevieja. La capacidad de los establecimientos de alojamiento está agotada casi al 95% y la oferta de habitaciones libres sigue desapareciendo rápidamente, según indica la Asociación de Hoteles y Restaurantes del país. Entre los extranjeros que celebrarán la llegada del Año Nuevo en la capital checa predominan los alemanes, holandeses, británicos y estadounidenses, al igual que el año pasado.

Se reduce levemente la confianza en la economía checa

La confianza en la economía de la República Checa se ha reducido levemente a fines de año alcanzando 99,1 puntos, según se desprende de los datos ofrecidos por la Oficina de Estadísticas Checa (ČSÚ). En diciembre el índice bajó en 0,2 puntos en comparación con el año 2015, mientras que en los cinco meses anteriores fue en aumento logrando en noviembre incluso su máximo en los últimos ocho años.

Anulado el estreno de ballet de Nacho Duato en el Teatro Nacional

El Teatro Nacional de Praga anuló el ballet del español Nacho Duato titulado ‘Forms of Silence and Emptiness’ que debió estrenarse en marzo. La obra que rinde homenaje a Johann Sebastian Bach no se realizará por motivos técnicos debido a la superficie insuficiente del escenario checo. El ballet del español será reemplazado en el programa por la obra titulada ‘Vibración’ (Chvění), del jefe del Ballet del Teatro Nacional.

El Tiempo

En la República Checa se esperan cielos nublados y semidespejados, con precipitaciones de nieve. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 3°C y los 7°C.