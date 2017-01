Los mayores éxitos checoslovacos de los años 60 29-01-2017 | Roman Casado Los años 60 evocan la Guerra Fría, el surgimiento del movimiento de los hippies, la revolución sexual, disturbios estudiantiles y el nacimiento del rock, entre otras cosas. En la Checoslovaquia comunista fue una época de cierta liberalización que en 1968 impulsó una intentona reformista conocida como Primavera de Praga, que fue aplastada poco después por los tanques soviéticos. En esa agitada época surgieron numerosos éxitos inmortales de la música checoslovaca. Les invitamos a repasar con Radio Praga las listas de popularidad de aquella época año por año. Más Escuchar: ( 32:10 )

28-01-2017 | Dominika Bernáthová

La mayor colección de retratos de Centroeuropa, una particular decoración de madera tallada y una agitada agenda cultural son algunos de los atractivos de Sychrov, uno de los palacios más extensos y más visitados de la República Checa. Les invitamos a conocer esta joya de arquitectura romántico-neogótica, situada entre las ciudades de Liberec y Turnov, en Bohemia del Norte. Más

28-01-2017 | Ivana Vonderková

Vilém Petrželka fue uno de los compositores moravos más fructíferos de la primera mitad del siglo XX y también un reconocido director de orquesta y profesor de música. Su obra, no obstante, no es de las más interpretadas, quizás porque la crítica y el público en general no llegaron a identificarse con su sentir especial de la música. Más

27-01-2017 15:08 | Marta Guzmán, Freddy Valverde

“Será un concierto explosivo”, con estas palabras define el prestigioso director de orquesta Manuel Hernández-Silva la actuación que dará el próximo lunes en Praga con la Orquesta Sinfónica de la Radio Checa, que ofrecerá un programa de música española y latinoamericana. Más

25-01-2017 11:57 | Ana Briceño

La indigencia, un problema social que clama solución, es la protagonista de una exhibición fotográfica que no registra el tránsito de las personas sin hogar en las calles, sino que revela parte de su intimidad. El autor de la obra es Jindřich Štreit, conocido por tratar temas sociales. Más

25-01-2017 11:57 | Ana Briceño

Con una larga historia de relocalizaciones e inestabilidad el edificio que alberga al Museo Nacional de Agricultura se presentará con una nueva cara a mediados del presente año. El rescate de sus conceptos estéticos originales, más exhibiciones y un techo que dejará de ser solo tal para convertirse en un jardín y mirador son los principales motores de la reforma. Más