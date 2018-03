Zahl der selbständigen Unternehmer in Tschechen erneut gestiegen

Die Zahl der Unternehmer in Tschechien, die sich mit ihrer gewerblichen Tätigkeit tatsächlich behaupten, ist im vergangenen Jahr um 10.000 Personen gestiegen. Zu Jahresende wurden rund 991.000 erfolgreiche Gewerbetreibende registriert. Die Zahl der Unternehmer wuchs das dritte Jahr in Folge, informierte die tschechische Sozialversicherungsverwaltung (ČSSZ) am Montag.