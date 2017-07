Ein Fünftel der Tschechen möchte seinen Arbeitsplatz nach Möglichkeit wechseln. Das haben die Demoskopen des Meinungsforschungsinstituts CVVM in einer aktuellen Umfrage herausgefunden. Insgesamt 19 Prozent der Befragten gaben an, bald wieder Bewerbungen verschicken zu wollen. Dabei ist das der höchste Wert in den vergangenen 12 Jahren.

An der Unzufriedenheit im Job liegt der Wunsch nach einer neuen Arbeitsstelle jedoch nicht. Eine große Mehrheit der Befragten gab an, zufrieden mit ihrer derzeitigen Arbeit zu sein. Vielmehr finden die Tschechen ihre Bezahlung viel zu niedrig. Nur rund ein Drittel gab an, angemessen für die verrichtete Arbeit entlohnt zu werden.

Die Demoskopen von CVVM konnten bei der Umfrage beobachten, dass vor allem Menschen in Jobs mit niedrigen Bildungsvoraussetzungen einen Wechsel wollen. Diese Gruppe ist laut den Meinungsforschern auch am unzufriedensten am Arbeitsplatz. Ganz anders sieht es hingegen bei Fachkräften und Führungsangestellten aus. In diesen Gruppen gab eine Mehrheit an, sehr zufrieden in ihrem derzeitigen Job zu sein.

Außerdem geht aus der Studie ein deutlich positiver Trend hervor. Nur 13 Prozent der befragten Tschechen haben nämlich Angst vor einem unfreiwilligen Jobverlust. Das liegt laut CVVM unter anderem an der guten Wirtschaftslage und der rekordverdächtig niedrigen Arbeitslosenquote hierzulande.