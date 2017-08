Während allgemein Kroatien und Griechenland als Reiseziele in der Gunst der Tschechen vorne liegen, sind es bei den Last-Minute-Urlauben die Türkei und Tunesien. Diese beiden Länder waren im Vorverkauf diesen Frühling wenig gefragt gewesen, wie aus einer Umfrage der Presseagentur ČTK unter den Anbietern hervorgeht. „Die Saison in diesem Jahr unterscheidet sich stark von der im vergangenen Jahr. Es ist zu erkennen, dass die Menschen reisen und den Urlaub genießen wollen, nachdem sie sich diesen häufig 2016 verkniffen hatten“, so der Sprecher des Reisebüros Blue Style, Václav Nekvapil.

Bei der Reiseagentur CK Fischer ist die Nachfrage nach Aufenthalten am Meer im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. „Wir erwarten eine Rekordsaison für uns“, sagt Unternehmenssprecher Jan Bezděk. Dasselbe verlautet auch vom größten tschechischen Anbieter, Exim tours. Dessen Marketingchef Stanislav Zima schätzt den Zuwachs auf fünf bis zehn Prozent.

Laut dem Verband tschechischer Reiseagenturen konnten im Vorverkauf in diesem Jahr bereits 34 Prozent der Pauschalreisen abgesetzt werden. Der Umsatz im gesamten tschechischen Auslandsreisegeschäft lag zuletzt bei 45 Milliarden Kronen (1,73 Milliarden Euro). Davon entfallen 30 Milliarden Kronen (1,15 Milliarden Euro) auf Pauschalreisen.